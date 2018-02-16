5万日本网友看狗年春晚：中国版红白歌会太棒

原标题：5万日本网友也看央视春晚直播：中国版“红白歌会”简直太棒了！

[环球网报道 记者 崔舒飞]又是一年新春佳节，想必除夕夜许多小伙伴都像往年一样在家收看了春节联欢晚会吧？近年来，不光是观看春晚的“姿势”变得五花八门，就连“观众”这个群体本身，也跨越了国籍的界限。

就像许多中国网友一到元旦就去b站（哔哩哔哩动画，弹幕视频网站）看日本红白歌会一样，许多日本网友也在除夕夜到日本视频网站niconico收看中国的春晚。用网友的话来说，就是“红白歌会=日本版春晚；春晚=中国版红白歌会”。

日本视频网站“niconico动画”的春晚直播简介：中国版的红白歌会——亚洲最有名的娱乐节目！2018年niconico也将转播“春节联欢晚会”！而且今年在转播之前还安排了详细的解说栏目！

转眼间niconico已经是第三年转播央视春晚了，昨夜共有超过5万日本网友收看，弹幕评论超过4万条。可惜因为地区限制，身在国内的环环没能将视频中的评论带给大家。不过在弹幕评论之外，日本网友也在社交媒体推特上发表了自己的感想，就让我们一起来看一看今年大家都怎么说的吧！

有意外被圈粉的“萌新”：

“之前完全没用过niconico动画，好在有个账号，直接PayPal付了（网站会员）。解说很详细，很好！虽然不了解中国歌手和歌曲，但是非常期待！”

“第一次看春晚，还蛮有趣的。”

“稍微看了点，超有趣（笑）。”

“看了春节联欢晚会（中国的年末特别节目？），除了‘厉害’没有别的感想。中国太厉害了！”

“超有中国的感觉，棒！”

还有不明觉厉的：

“我喜欢谜一般的搞笑节目（虽然直播配有同声传译字幕，但是语言类节目还是没有翻译的）。”

有表示羡慕的：

“非~常盛大的晚会。”

“爆竹真好呀，日本也赶快恢复旧历新年吧。”

也有似乎刷新了认知的：

“难道现在对中国来说还是2017年吗？（日本在明治维新后便废除了旧历新年）”

还有一看就是老司机的：

“今年春晚超有趣。”

和文化无国界系列：

“看了类似于中国版红白歌会的节目，Jacky Chan（成龙）出场了！”

“nico直播的中国版红白歌会挺有趣，又有少林武僧，又有成龙。”

“这是中国的央视春节联欢晚会，旧历除夕晚8点开始。很多中国人都会收看。有歌舞、相声和小品。这是歌手周杰伦和魔术师的合作节目，好牛！”

当然不能少了这台可谓“突破次元壁”的大型群舞《丝路绽放》：

“看了中国版红白歌会，像《宝石之国》里月人一样的人出现了。”

在众多动漫粉丝的眼中，《丝路绽放》就好像现实版的“敦煌乐队”——当红日本动画《宝石之国》中取材自佛教形象的“月人”。

对此中国网友的反应也颇为热烈：

@夙愿卿安墨夙卿：您的好友“敦煌乐队”月人已上线。

@泉一圈：今年春晚表演，全程都看成了月人……

@小萝卜糖泥的卡姿兰大眼：哈哈哈哈哈哈今年春晚这个丝路舞蹈太美了，但是我第一反应就想起了月人。

热热闹闹的三十夜，欢声笑语不仅连接了全球华人的心，更架起了中日民间加深交流理解的桥梁。正如这位日本网友所说：

“虽然（中日之间）立场不同，但就庆祝新年而言，无关国籍，大家心情都是一样的。”

而就在环环准备截稿的时候，2月16日（正月初一），日本驻华大使馆微博刊登首相安倍晋三的春节致辞。致辞在新春祝福之外，还传递了非常重要的信息：“我愿重申，要使今年成为日中两国国民都能感受到日中关系大有改善的一年。”俗话说，“好的开始，是成功的一半”。在年历翻新的同时，让我们一起期待中日友好新篇章！

责任编辑：桂强