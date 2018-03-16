吉布提公开否认美方所谓“中国威胁” 中方回应

原标题：吉布提公开否认美方所谓“中国威胁”，中方：反映了民心！
[环球网综合报道]2018年3月16日外交部发言人陆慷主持例行记者会，在会上有记者问到，据彭博社报道，吉布提财长伊利亚斯・穆萨・达瓦莱日前表示，吉布提政府欢迎中国更广泛地参与该国港口的建设，不存在美国人担心的“在吉布提战略利益受威胁”问题。中方对此有何评论？
陆慷回应称，吉布提方面对中吉合作的评价是客观公正的，也反映着广大非洲国家人民的心声。近年来中吉各领域合作成果丰硕，不仅给两国人民带来实实在在的利益，也为地区和平与发展作出重要贡献。
美方一些人渲染所谓“在吉布提战略利益受威胁”、多哈雷集装箱码头被中方控制等，完全是别有用心。
吉布提政府最近的表态已说得很清楚，“吉布提是开放经济体，港口合作是商业行为。吉布提港口领域合作对象本就多元，中国帮助吉布提融资建设基础设施是一件好事。基础设施建设是吉布提实现经济发展的基础。”希望有关方面用心倾听一下非洲自己的的声音。
我们欢迎国际社会各方共同参与非洲经济建设，促进非洲发展繁荣。同时，希望有关方面着眼的是共同为非洲和平、稳定与繁荣作出积极贡献，而不是其他。
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