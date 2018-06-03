中国“洋垃圾”禁令令美国挠头:街头废品无处可去

原标题：美媒称中国“洋垃圾”禁令令美国挠头：街头废品无处可去

参考消息网6月3日报道 美媒称，美国俄勒冈州对废品回收是认真的，当地居民已经习惯了要将牛奶纸盒、酸奶容器、麦片盒和红茶菌瓶子从垃圾中分出来。但今年，由于在中国作出了一个影响深远的规则变化——宣布不再进口“洋垃圾”，近几个月来，数十个美国城镇包括俄勒冈州的几个在内，数以千吨计留在路边的回收材料被送到垃圾填埋场，而在过去，地方政府会把他们用过的大多数纸张、塑料和其他废品运到中国进行处理。

据美国《纽约时报》网站5月30日报道，虽然一些美国废品公司已经改为在国内处理可回收材料，或者把更多材料运往其他的国家，但也有一些废品公司一直未能找到中国的替代市场。美国最大的废品管理公司之一“共和服务”负责回收和可持续发展的副总裁皮特·凯勒说：“突然间，在街头收集的废品没有地方可去了。”

报道称，由于中国的要求更严格了，这意味着如果废品中含有不可回收的材料，则更有可能被视为污染物。

报道称，对于小公司，比如为俄勒冈州大部分地区提供服务的罗格处理回收而言，中国的禁令已经令业务倾覆。这家公司的发言人加里·潘宁表示，今年头几个月，它把所有可回收物都送到了垃圾填埋场。最依赖中国回收厂的西部州受到的打击尤为严重。这个附带效应已扩散到西海岸以外。本·哈维是总部位于马塞诸塞州韦斯特堡的回收公司的总裁，他说他的公司通常有几百吨的库存，现在堆积了大约6000吨的废纸和纸板，在他约7400平方米的场地中，几乎有一半的空间里已经被废品包填满。

报道称，加拿大、澳大利亚、英国、德国和欧洲其他地区的回收商也在匆忙寻找替代。尽管如此，在美国许多地区，包括大部分重要城市，回收仍在照常进行。印度、越南和印度尼西亚等国正在进口更多并非本国加工的材料。一些垃圾公司已经通过储备材料来应对中国的禁令，同时寻找新的加工商，或指望中国重新考虑其政策。

据环境保护局最新数据显示，美国人每年回收约6600万吨材料，其中约三分之一出口。研究和倡导组织北美固体废弃物协会总干事戴维·比德曼说，过去这些出口大部分运往中国。

“这是一个非常令人担忧的问题，因为中国对我们来说是一个首要的海外市场，”贸易组织美国废料回收行业协会首席经济学家约瑟夫·皮卡德说。

皮卡德说，尤其是2015年第一季度对中国出口额超过3亿美元的废塑料，今年第一季度仅为760万美元，同比下降90%。他表示，其他国家已经加入进来，开始接收更多塑料，但今年废塑料出口总量仍下降了40%。

“美国的回收计划出现了严重动荡，”比德曼说，“我们担心这会不会是新的常态。”

路边回收通常由私人公司运往分拣工厂，在那里，可销售的商品被分离出来，然后公司或地方政府将货物出售给国内或海外加工商。一些州和城市禁止这些公司丢弃塑料、纸张和纸板，但一些当地官员（包括俄勒冈州、马塞诸塞州，以及华盛顿州的一些城市）已批准豁免，可将无法出售的材料送到垃圾填埋场。

回收公司出售可循环利用的材料“在过去会得到报酬，”俄勒冈州环境质量部政策分析员彼得·斯潘德罗说，“现在他们付钱让别人拿走。”

报道称，在包括艾奥瓦州、缅因州和宾夕法尼亚州的部分地区，废物管理者正在继续回收利用，但将提高的成本转嫁给客户，或者正在考虑这样做。

回收商一直在自行处置他们的一些材料，但随着中国和其他可回收材料的买家收紧质量标准，自行处置的比例在上升。

“如果我们没有把它们清理干净，就无法推向市场，如果我们不能将其推向市场，不幸的是，它们就会进入垃圾填埋场，”罗格公司发言人潘宁说。

西雅图一家回收处理场里的可回收废品。（美国《纽约时报》网站）

责任编辑：张迪