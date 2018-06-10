原标题：美国放行中资并购险企 系特朗普上台来最大一笔

据美国《华尔街日报》6月9日报道，中国泛海控股集团以27亿美元的价格收购美国Genworth的并购案，于6月8日通过美国外国投资委员会（CFIUS）的交易审查。收购成功后，Genworth公司将成为中国泛海控股集团旗下的子公司。

《华尔街日报》称，CFIUS批准这笔交易，意味着该交易赢得了特朗普政府的庇佑，而这也是特朗普政府上台以来，批准通过的、涉及金额最大的中资对美资企业并购案。

《华尔街日报》还说，近年来，基于保护美国国家安全的目的，CFIUS对于来自中国收购要约越来越谨慎。眼下，美国国会正在试图推动一项针对CFIUS的扩权法案，该法案旨在于赋予CFIUS更多权力，以进一步遏制在美国人看来“有问题”的中国投资。

此前有媒体报道称，在CFIUS看来，此笔交易的潜在国家安全风险在于Genworth保险等业务涉及的美国消费者个人信息，是否会因收购而由中资公司掌握。

Genworth于周六发布的公告显示，对于上述问题，Genworth将使用美国的第三方服务提供商来保护其美国投保人的个人数据。

另据路透社此前援引Genworth发言人Julie Westermann的说法称，“Genworth和中国泛海控股一直在与一家领先的美国第三方数据管理机构合作，采取额外的手段进一步保护我们的美国客户的个人隐私数据。”

有支持此交易的人士称，被中国买家买下对Genworth是件好事，因为这可以作为恢复美国此刻正面临困境的长期护理保险业务的一种方式。作为该行业最大的玩家之一，Genworth在2008年金融危机后，已经损失了约20亿美元。

美国的长期护理保险旨在帮助年长人士负担昂贵的家庭护理及其他看护费用。

而如今，随着赤字上升，保费上升，偿付范围收窄，美国长期护理保险行业正面临焦头烂额的状况。导致这种情况发生主要有两个原因，一是人均寿命的不断提高，二是美联储维持低利率。

金融危机后，美联储的超低利率保险公司的投资收益远低于支付索赔所需的投资回报；而随着人均寿命的延长，投保人越来越多，目前已有超过730万美国人，即美国65岁以上人群的20%购买了这一保险，使得Genworth等公司不堪重负。

目前，此笔交易在其他国家所涉及的监管批准仍未完成，要想彻底完成收购，还需等待其他监管机构的批准。

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Genworth公司的长期护理保险业务和住房按揭保险业务在美国分别排名第一位和第四位，其住房按揭保险业务在加拿大和澳大利亚商业保险公司中排名第一位。2017年，Genworth公司营业收入82.95亿美元，税后经营利润6.96亿美元；公司总资产1052.97亿美元，其中可投资资产769.11亿美元，净资产153.28亿美元。

中国泛海控股集团从2016年开始与Genworth公司的收购合作，目前监管审批工作已取得较大进展。下一阶段，中国泛海控股集团还将继续与Genworth公司密切合作，推动后续审批工作，争取早日完成交割。

另据界面新闻报道，中国泛海控股集团收购Genworth公司是基于应对国内人口老龄化趋势做出的重要举措。当前，我国已经进入快速老龄化的阶段，2017年底，全国60岁以上老人2.4亿。根据第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查结果显示，中国失能、半失能老人已达到4063万人。长期护理保险是上世纪70年代在一些发达国家兴起的养老和健康保障制度，主要是为失能、半失能老人提供保险保障。目前国家有关部门在15个城市开展了长期护理保险试点。中国泛海控股集团对Genworth公司的收购，将有利于借鉴长期护理保险发展的国际先进经验和成功模式，满足人民群众多样化、个性化的养老和健康护理需求。

此次收购波折颇多。

据财新网此前报道，2016年10月24日，中国泛海宣布以27亿美元、每股5.43美元的价格收购Genworth。交易完成之后，Genworth将成为中国泛海的全资子公司。

2017年7月13日，两家公司撤回此前的联合申请，并第二次向CFIUS申报，从而为CFIUS提供更多时间审查和讨论该交易。

当年10月2日，中国泛海与美国险企Genworth又第三次向CFIUS递交收购申请。

据公开资料显示，中国泛海控股集团创建于1985年。集团创始人、法定代表人、党委书记、董事长为卢志强。中国泛海控股集团有限公司是中国泛海控股集团的核心企业，注册资本为200亿元人民币。控股和投资了泛海控股（000046.SZ ）、民生控股（ 000416.SZ ）、中泛控股（00715.HK）和民生银行（600016.SH 、01988.HK）、联想控股（03396.HK）等多家内地与香港上市公司。

Genworth股价变化前情况

责任编辑：吴金明