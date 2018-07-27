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安徽六安市金安区一活动板房坍塌 已致6死

安徽六安市金安区一活动板房坍塌 已致6死
2018年07月27日 08:11 新浪新闻综合
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　　原标题：突发！六安市金安区一活动板房坍塌导致人员伤亡

　　来源：安徽网

　　新安晚报 安徽网 大皖客户端讯  据六安市市委、市政府官方微博@六安发布 ：7月26日23时至24时，六安城区降雨量达70毫米/小时，短时风速7级左右。23时40分许，金安区碧桂园·城市之光建筑工地发生一处围墙和活动板房坍塌。

　　接报后，六安市委、市政府高度重视，省委常委、市委书记孙云飞、市长叶露中等市领导第一时间赶赴现场指挥救援工作，并迅速调集力量和抢救机械，全力抢救被困人员。截至目前，现场搜救工作已经结束。已救出16人并送至医院，其中抢救无效死亡6人、1人伤情危急、2人伤势较重，其他人员生命体征平稳。目前救治和善后工作正在有序进行。

　　目前救治和善后工作正在有序进行。

责任编辑：余鹏飞

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