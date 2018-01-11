北航：教授陈小武存在性骚扰行为 取消其教师资格

北航微博截图。
陈小武。资料图
北京航空航天大学处理通报：
对近期关于我校教师陈小武的实名举报和媒体的有关反映，学校本着高度负责、实事求是的态度，认真细致地开展了调查核实工作。现已查明，陈小武存在对学生的性骚扰行为。
陈小武的行为严重违背了教师的职业道德和行为规范，造成了恶劣的社会影响。根据国家和学校相关规定，经研究决定，撤销陈小武研究生院常务副院长职务，取消其研究生导师资格，撤销其教师职务，取消其教师资格。
“德才兼备、知行合一”是北航人的价值追求，学校对违反师德师风的行为始终坚持零容忍。学校将以此为鉴，制定相关实施细则，健全相关机制，进一步加强师德师风建设，努力办好人民满意的教育。
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