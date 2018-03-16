3-15晚会曝部分地方道路标线问题 交通部回应

原标题：3-15晚会曝部分地方道路标线问题 交通部回应立即要求地方整改

新京报快讯 （记者郭超）今年3-15晚会播出了部分道路标线存在质量问题的内容。对此，交通运输部表示，已经派出督查组赴有关省份督导调查，针对报道涉及的公路交通有关问题，将采取坚决措施，督促整改；对节目中反映的问题企业，一经查实，将列入禁入交通行业的黑名单，坚决杜绝不合格产品进入交通领域。

今天（3月16日）上午，交通运输部回应了3-15晚会中曝光的部分3-15晚会存在的问题。交通部即日起继续深化道路标志、标线专项整治行动。 在标线设计方面，设计单位要严格按照国家和行业标准规范进行标线设计，明确材料要求、设置位置、颜色、形状和尺寸，明确逆反射亮度系数的要求，以确保公路正常使用期内安全使用。

在原材料和施工管控方面，严格选取原材料供应厂商。在交（竣）工验收及信用评价方面，建设单位应严格标线工程交（竣）工验收前的质量检测，对标线厚度和逆反射亮度系数抽检合格率不满足规范要求的，一律返工处理。在标线的养护管理方面，按照标准规范关于标线使用期养护的规定开展巡查和定期检查，对于检查中发现的不符合要求的标线及时安排养护施工，保障标线设置水平。

下一步，交通运输部将继续深化专项治理，针对3-15晚会反映的问题开展深入调查，与此同时督导各地交通运输主管部门，举一反三，进一步严格监管，建立长效机制，构筑严密的“防火墙”，严防劣质产品进入交通建设市场，保障人民群众安全便捷出行。

责任编辑：初晓慧