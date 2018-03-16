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韩国瑜最后一刻欲参选台北市长?疑因未交自传告吹

韩国瑜最后一刻欲参选台北市长?疑因未交自传告吹
2018年03月16日 18:55 环球网
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　　原标题：韩国瑜最后一刻欲加入台北市长选战？疑似因未交自传而告吹

韩国瑜欲选台北市长最后时刻踩刹车(图片来源：“中时电子报”)韩国瑜欲选台北市长最后时刻踩刹车（图片来源：“中时电子报”）

　　[环球网综合报道]据台湾“中时电子报”3月16日报道，今天（16日）是国民党台北市长初选领表登记的最后一天，传出高雄市党部主委、前北农总经理韩国瑜现身领表。对此，台北市党部主委黄吕锦茹证实，韩今天早上来开会，下午的确有领表、还缴了保证金，但不到10分钟，他又把资料跟钱都领回，并打电话通知“已经撤回了。”至于确切原因，目前并不晓得，而且登记工作已经截止，就是丁守中、孙大千、张显耀、钟小平4人登记参加初选。

　　韩国瑜在接受台媒记者访问时就否认自己曾经领表。他表示，自己只是去开会，没有领表，也没有要参加台北市长初选，还要记者“放心”。

　　韩国瑜表示，很多朋友在拱，本来有打算但最后踩刹车，没有领表、没有登记，作为国民党高雄市党部主委考量大局，至于是否确定选高雄市，4月再说。

　　国民党台北市长初选领表登记作业16日告一段落，原本被劝参选高雄市长的国民党高雄市党部主委韩国瑜，最后时刻突然现身国民党台北市党部，疑似意欲领表参选台北市长，让国民党台北市党部一片混乱，无法判断韩国瑜的意向，不过之后韩国瑜致电澄清。

　　国民党台北市长初选从14日起开始领表登记，共计有三天时间。没想到的是，在领表登记最后一天（16日）被媒体捕捉到现身国民党台北市党部，台湾“联合新闻网”报道称，韩国瑜在最后一刻现身领表，登记参选台北市长。不过最后因登记必须缴交自传，但他没写，所以又决定撤销。

　　不过，台湾“中天新闻”报道称，韩国瑜致电澄清，自己并没有要参选台北市长，也没拿出资料，只是到场关心登记状况。

责任编辑：刘光博

韩国瑜台北市长
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