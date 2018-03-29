辽宁舰南海演练令美震动 台官员:3个月内或出大事

原标题：中国海军南海展示实力令美震动 台“立委”预言3个月内可能出大事

[环球时报记者 郭媛丹 环球时报驻台北特约记者 萧师言 青木 陈一 柳玉鹏]“辽宁舰率40多艘舰艇赴南海实战演练，卫星照曝光惊呆美学者。”不久前还在担忧辽宁舰航母战斗群通过台湾海峡的岛内媒体，28日发出惊呼声。此前一天，国际媒体纷纷报道称，这次由辽宁舰参加的南海演习无论规模，还是军演的范围，都是一次非同寻常、超大规模展示军力的举动。

中国海军展示的实力让美国震动不已。美国智库兰德公司高级国防事务分析师奥赫曼内克27日在国会就兰德公司有关美军军力分析的最新报告进行说明。他警告称，美军如不提升军备，到2025年或是2030年时，恐怕很难在西太平洋战胜中国。“美国之音”27日称，南海可能成为美中关系破裂的一个潜在爆发点。

在台湾岛内，解放军海空军接连穿过台湾海峡举行演习更让岛内忧心忡忡。台湾《中国时报》28日称，美国前阵子通过“台湾旅行法”，近来又频频派官员访台，蔡英文27日会晤“台湾旅行法”推手、美国众议员罗伊斯。美国还企图搞“台湾安全法”，“似乎想以‘台湾牌’教训中国大陆”。对此，民进党“立委”郭正亮警告，北京不会坐视不管，3个月内可能出大事。郭正亮称，对于美国大打“台湾牌”，“大陆一定会有动作，初步分析是‘政治的就政治响应，军事的就军事回应’”。郭正亮认为“大陆的态度就是同比例原则，因为北京没有示弱的理由，具体而言就是：你怎么玩，我就怎么玩，奉陪！”

《中国时报》的另一篇评论称，“值得关注的是，‘台湾旅行法’激怒北京后，将使大陆加速推进统一进程，蔡政府以拖待变策略，将走入死胡同”。

一位退役军方人士28日对《环球时报》表示，近来，在中国和东盟国家共同努力下，南海局势稳定，且总体向好发展。但一些域外国家在南海采取军事行动，非法进入中国南海岛礁的邻近海域等，破坏了地区的和平。这个时刻中国在南海举行大规模军演，免不了引起外界关注，这是正常的。不正常的是，在此之前，美国航母舰艇多次到达南海。据报道，美日4月份还将在南海举行演习，这些域外国家到南海的目的是什么，这才是外界需要关注的。

责任编辑：张岩