原标题：国民党中央加快脚步 四月份将完成六个县市长提名

操盘国民党此次县市长选举的组发会主委李哲华（图片来源：中评社）

[环球网综合报道]据香港中评社3月30日报道，国民党年底县市长的提名作业过程被外界批评过于缓慢，党中央调整战略，在28日公布桃园市长初选民调后，全台湾剩余8个县市待提名，其中已进行初选中的双北市、可能以征召提名的屏东县与嘉义县，以及30日将协调的金门县与将决定泛蓝整合机制的台南县，都预计将在4月完成提名。

至于最后剩下的高雄市和新竹县，高雄市长部分仍待市党部主委韩国瑜决定是否参选后再讨论，新竹县则待民进党人选确定后，再展开提名作业。

国民党中央30日下午将针对金门县长提名，邀党籍“立委”杨镇浯、县议员陈玉珍与李应文、台商汪成华等4人协调提名方式，自提人选挑战现任县长陈福海。目前倾向以“台中模式”不公开民调完成整合，但最后的提名方式仍要尊重所有参选人。

而嘉义县长提名作业，最晚将在4月3日公告初选，若无人登记，可望直接征召前县党部主委、前“立委”吴育仁参选，最快4月中可确定人选。

另外，在属国民党“艰困选区”的屏东县长提名，目前国民党已锁定前“客委会副主委”李朝明，但近日会再进行最后访才确定，如无意外就会征召李参选，一样希望在4月中完成征召。

至于另一个“艰困选区”台南市部分，因涉及与前台南县警局长陈子敬合作，原本国民党倾向采两阶段民调整合泛蓝人选，但因现在提名时间紧迫，已改倾向“一阶段、全对比”式民调整合，整合机制本周就会定案。

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