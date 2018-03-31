新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

汤飞帆当选浙江衢州市长(图/简历)

汤飞帆当选浙江衢州市长(图/简历)
2018年03月31日 14:46 中国经济网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：汤飞帆当选衢州市市长（图|简历）

　　经济日报-中国经济网衢州3月31日综合报道 据浙江“衢州人大”微信公众号消息，3月30日，市七届人大三次会议举行第三次全体会议，选举以无记名投票方式进行，汤飞帆全票当选为衢州市人民政府市长。

　　据中国经济网党政领导人物库资料显示，汤飞帆，1972年3月生，曾任衢州市委常委、常务副市长，今年2月任衢州市委副书记、代市长。

　　汤飞帆简历

　　汤飞帆，男，汉族，1972年3月生，浙江杭州人，1998年7月加入中国共产党，1992年7月参加工作，中央党校研究生学历。

　　曾任省公路管理局计划财务（审计）处副处长、处长，省交通厅财务审计处处长，省交通运输厅财务审计处处长，义乌市委常委、副市长（挂职），省交通运输厅办公室主任、副厅长、党组成员，衢州市副市长，衢州市委常委、常务副市长等职。

　　2018年2月任衢州市委副书记、代市长。

　　2018年3月任衢州市委副书记、市长。

责任编辑：桂强

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区