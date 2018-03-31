汤飞帆当选浙江衢州市长(图/简历)

原标题：汤飞帆当选衢州市市长（图|简历）
经济日报-中国经济网衢州3月31日综合报道 据浙江“衢州人大”微信公众号消息，3月30日，市七届人大三次会议举行第三次全体会议，选举以无记名投票方式进行，汤飞帆全票当选为衢州市人民政府市长。
据中国经济网党政领导人物库资料显示，汤飞帆，1972年3月生，曾任衢州市委常委、常务副市长，今年2月任衢州市委副书记、代市长。
汤飞帆简历
汤飞帆，男，汉族，1972年3月生，浙江杭州人，1998年7月加入中国共产党，1992年7月参加工作，中央党校研究生学历。
曾任省公路管理局计划财务（审计）处副处长、处长，省交通厅财务审计处处长，省交通运输厅财务审计处处长，义乌市委常委、副市长（挂职），省交通运输厅办公室主任、副厅长、党组成员，衢州市副市长，衢州市委常委、常务副市长等职。
2018年2月任衢州市委副书记、代市长。
2018年3月任衢州市委副书记、市长。
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