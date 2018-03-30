这个省近半地级市市委书记暂时空缺

原标题：近半地级市书记空缺的省

30日晚，据齐鲁网消息，山东集中任免4市市委书记：

日前，山东省委决定：申长友不再担任中共东营市委书记、常委、委员职务，另有任用；王云鹏不再担任中共泰安市委书记、常委、委员职务；王良不再担任中共莱芜市委书记、常委、委员职务；孙述涛不再担任中共威海市委书记、常委、委员职务。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，在此之前，济南、烟台、日照三市市委书记空缺。山东除了济南、青岛是副省级城市，还有15个地级市。随着此次任免，意味着山东近半地级市的市委书记，目前暂时空缺。

申长友出生于1969年1月，他曾长期在国务院办公厅和国家发改委担任秘书，2008年10月由国务院办公厅正局级秘书“空降”济南市委常委、副市长，后任临沂市委副书记、东营市代市长、市长、市委书记至今。申长友是十九大代表。3月29日，他已被任命为山东省政府秘书长。

王云鹏出生于1961年11月，他曾任泰安市长，2016年7月开始任泰安市委书记。王良出生于1964年6月，他曾任职济南、烟台等地，2013年由烟台市长调任莱芜市委书记至今。

在今年1月底的山东省人大常委会领导换届中，王云鹏和王良都当选为省人大常委会副主任，晋升副部级。

孙述涛出生于1965年1月，他于2008年开始主政威海，先后任市长、市委书记。今年1月底，他当选为山东省副省长，也晋升副部。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，济南、烟台、日照三市，都因市委书记调离外省而空缺。

原任山东省委副书记、济南市委书记王文涛，在几天前已调任黑龙江，接替陆昊任省委副书记、副省长、代省长。

原任山东省委常委、烟台市委书记王浩，于去年12月调任河北省委常委、唐山市委书记。

原任日照市委书记为刘星泰。今年1月他在海南当选为副省长。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，3月26日，山东省委组织部发布任前公示，现任临沂市委副书记、市长张术平拟任烟台市委书记；现任日照市委副书记、市长齐家滨拟任日照市委书记。此外，现任济宁市委副书记、市长傅明先拟任济宁市委书记，提名为济宁市人大常委会主任候选人。

现任济宁市委书记为王艺华。在今年1月底，王艺华已当选为山东省政协副主席、秘书长。

干部公示时间从3月27日至4月2日。如果通过此次任前公示，那么烟台、日照、济宁3市新任市委书记将到任。这也意味着，山东将调整8市市委书记。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，此轮干部调整中，山东在省级层面也有进有出。

除王文涛外，山东省委常委、常务副省长李群已调任文化和旅游部党组成员、副部长；辽宁省委常委、省总工会主席、党组书记关志鸥已调任山东省委常委。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）撰稿/新京报记者何强

责任编辑：张义凌