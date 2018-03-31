河南任命省政府组成人员 朱焕然任秘书长

原标题：朱焕然任河南省政府秘书长 各厅局委办一把手名单
经济日报-中国经济网郑州3月31日综合报道 据河南大河报消息，3月31日，河南省十三届人大常委会第二次会议经过表决，任命18名省政府组成人员。
决定任命：
朱焕然同志任河南省人民政府秘书长；
何雄同志任河南省发展和改革委员会主任；
马刚同志任河南省科学技术厅厅长；
贾瑞琴同志（女） 任河南省民族事务委员会主任；
舒庆同志任河南省公安厅厅长；
鲍常勇同志任河南省民政厅厅长；
申黎明同志任河南省司法厅厅长；
王东伟同志任河南省财政厅厅长；
刘世伟同志任河南省人力资源和社会保障厅厅长；
王仲田同志任河南省环境保护厅厅长；
吴浩同志任河南省住房和城乡建设厅厅长；
宋虎振同志任河南省农业厅厅长；
刘金山同志任河南省林业厅厅长；
张延明同志任河南省商务厅厅长；
宋丽萍同志（女） 任河南省文化厅厅长；
阚全程同志任河南省卫生和计划生育委员会主任；
汪中山同志任河南省审计厅厅长；
付静同志（女） 任河南省人民政府外事侨务办公室主任。
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