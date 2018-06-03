原标题：台军士兵被10余人当街围攻惨遭枪杀 警方抓获5人
海外网6月3日电 2日凌晨，台湾街头上演血腥一幕。台海军陆战队士兵驾车返回营区时，因与他人发生行车纠纷，遭10余辆汽车截停，期间有人连开数枪，致该士兵凶胸部中弹，伤重不治死亡。目前，警方消息称已经抓获5人，同时通缉在逃嫌犯。
消息称，遇害士兵23岁，为台军海军陆战队士兵，上周五晚间请假外出，周六凌晨3时，独自驾驶私家车返回营区。期间疑似与人发生争执，后遭10余辆私家车围追堵截。该士兵汽车被截停后，十余名手持棍棒和尖刀的男子开始狂砸车辆，造成挡风玻璃受损，期间更有人连开数枪。该士兵胸部中弹被送至医院抢救，终因伤重无效死亡。
警方透露，现场遗留4枚弹壳，4颗钢珠及一把西瓜刀。警方已成立专案组，兵分多路追查嫌犯。最新消息显示，警方周六下午在高雄抓获两人，晚间再拘捕另外三人，起获涉案棒球棍等凶器。
台媒报道，遇害士兵家住屏东，是家中独子，因为父亲眼睛不好，所以当兵养家，撑起家中经济。该士兵的父亲表示，儿子平时没有与人结怨，想不到今日枉送性命，让人悲痛不已。
台军方海军陆战队高级军官苏世霖对媒体表示，遇害士兵背景单纯，去年12月刚刚到新兵训练中心报到，一切表现皆正常，台军方对其身亡深表遗憾，目前已经协助何家人处理丧葬及抚恤事宜。
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