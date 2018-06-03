西安一区长因摇号门事件辞职？官方:正常职务调整

原标题：西安长安区区长因“摇号门”事件辞职？官方：系正常职务调整

“南长安街壹号”摇号门事件在昨天晚上终于发出了调查处理决定。由于名单中公布没有被免职人员的具体信息，也引发网络上一片沸沸扬扬的猜测。

就在5月30号，长安区政府官网发布了一条人事任免公告，“接受王强同志辞去西安市长安区人民政府区长职务的请求”。那么，这个人事变动是否与“南长安街壹号”事件有关呢？

今天早上（6月3日），第一新闻记者从长安区宣传部门了解到，长安区区委书记王强同志此前兼任长安区人民政府区长职务，此次职务变动属正常职务调整。

长安区区长辞职是正常人事变动

与“摇号门”事件并无关联

6月2日晚上，西安市长安区房管局对天磊置业有限公司进行通报

很快，西安天磊置业有限公司对关于“南长安街壹号”商品房违规销售行为发布了致歉信。

就在开发商发布致歉信的当晚（6月2日），西安市长安区发布了关于网传“南长安街壹号项目部分摇号购房者信息登记表”调查处理情况的通报。

调查处理情况通报如下：

1。 经调查，在4月29日公开摇号销售“南长安街壹号”项目过程中，西安天磊置业有限公司和武汉矩阵科技有限公司相关工作人员涉嫌破坏计算机信息系统犯罪，西安市公安局长安分局已于5月31日立案侦查，并对企业销售经理、摇号系统操作员等7名犯罪嫌疑人采取了刑事强制措施。

2。 经调查，西安天磊置业有限公司在4月29日公开摇号销售“南长安街壹号”项目中存在违规操作销售行为。长安区住房保障和房屋管理局责令西安天磊置业有限公司立即进行整改，对其违规销售行为进行惩戒记分，暂停受理其新申请预售许可，限制其未售房源的网签销售，并将其纳入社会信用体系“黑名单”。对116人（涉及公职人员35名）请托违规销售的106套房屋（10人放弃购房资格），重新进行公开摇号销售。前述所涉违规销售的购房者不得参加重新摇号。

3。 经调查，有35名公职人员受购房者请托，给西安天磊置业有限公司“南长安街壹号”项目部相关人员“打招呼”，造成不良影响。8人被免职，5人受到党内严重警告处分，8人受到记大过处分，14人受到记过处分，其中有6人同时被调整管理岗位。

从通报的情况来看，相关部门对这件事的调查取得了重大进展。第一记者今天专门查询了西安市政府网站以及长安区政府网站，并没有发现最新的人事任免公告。被免职的8个人究竟是谁？目前还不得而知。

来源：微信公号“第一新闻”

责任编辑：张玉