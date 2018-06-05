原标题：台飞行员殉职 搜救员：再飞高10米或就能躲过一劫

图为吴彦霆少校。（来源：联合新闻网）

海外网6月5日电 4日下午，参与“汉光演习”的一架F-16单座战机（机号6685号）被曝失联。台军方4日晚间证实，已找到飞机残骸，并发现台空军飞行员军服，经过鉴识小组鉴定，证实飞行员吴彦霆已殉职。据前往搜救的救难人员表示，飞机撞击点距棱线只有十多米，只要再飞高那么一点点，也许就能避免悲剧发生。

据台湾《联合报》报道，4日下午1点43分，参与“汉光演习”的一架F-16单座战机（机号6685号）在东北角上空失联，雷达最后消失光点在基隆暖暖和瑞芳四脚亭一带粗坑口，往龙门谷方向。随后基隆市第二大队暖暖消防队立刻派人搜山，几乎同时，台消防部门也接获登山客报案，说在五山分雷达站附近步道听到巨大撞击声，还看到疑似战机残骸。

失事F-16飞行员臂章。（来源：台湾“东森新闻云”）

据现场搜救人员描述，撞击点周围四五十米有大如书桌的碎片，也有小到拇指大的零件，还发现疑似飞行员衣服、背包、臂章有烧灼痕迹，步道上有大面积小肉屑及飞行员衣裤挂于树上。台“六军团政战主任”谢明德4日晚7点多在五分山事故管制站发布吴彦霆殉职消息，现场气氛低到谷底。台“空军司令部政战主任”王纯雄中将表示，初步判断，失事原因有人为及环境复合因素。

据悉，瑞芳五分山发生飞机撞山事故已经不止一次，19年前德安航空公司直升机从松山机场起飞后，就撞上五分山附近粗坑口山壁，造成3人死亡。

今早6点，台军再派遣军车前往五分山。

据台媒最新消息，搜索救援行动已于今（5日）早6点重启，台军再派遣军车前往五分山搜索。

台军上午8点多对外发布说明，称今天将搜寻范围扩至200米。同时，台军今天将扩大管制范围，媒体和民众均被阻隔在雷达站下方入口处。台“第六军团作战处长”赖政丰表示，今天上午将整合特战部队、搜救总队、新北市、基隆市消防部门等组成122人的救援小组，分3个区块搜救，两个小队在撞击点附近搜索，另一小队在残骸散布处搜索。赖政丰称，目前正在全力寻找黑匣子及较大的残骸。他表示，步道南北两面都是陡坡，一定程度上会增加搜救的困难度，搜救人员必须以绳索垂降下去搜寻，目前希望今天能完成搜寻的工作。（海外网 张莎莎）

责任编辑：张玉