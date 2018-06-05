加拿大大巴事故致1名中国游客死亡 5人伤势严重

原标题：加拿大一旅游大巴发生交通事故 总领馆：已致中国游客1死多伤

新京报快讯（记者潘佳锟）当地时间6月4日下午2时30分左右，加拿大安大略省东部401高速公路普雷斯科特镇（Prescott）附近一辆旅游大巴发生交通事故。中国驻多伦多总领馆发布通报称，车上35名游客和1名领队均为中国公民。截至4日晚9时，20余名游客伤势无大碍，5名伤势较为严重，其他人员为中度伤情。新京报记者从上述领馆获悉，最新统计，有1名中国游客经抢救无效死亡，事故原因正在进一步调查。

通报中指出，据加拿大警方通报，6月4日下午2时30分左右，加拿大安大略省东部401高速公路普雷斯科特镇（Prescott）附近一辆旅游大巴发生交通事故，车上共37人，除一名司机外，其余35名游客和一名领队均为中国公民。事故导致车上大部分人员受伤，事后伤员已被送往事发地附近布罗克维尔（Brockville）、金斯顿（Kingston）和渥太华（Ottawa）等地医院急救。

获悉事故消息后，驻多伦多总领馆立即启动领事保护应急机制，分别与负责事故调查和处理的安大略省警察局及有关旅行社取得联系，了解事故详情并要求警方尽快调查事故原因，确保受伤游客得到妥善救治。根据截至4日晚9点，20余名游客伤势无大碍、经简单治疗可出院，5名伤势较为严重，其他人员为中度伤情。

北京时间5日上午，新京报记者就中国游客受伤情况咨询该领馆，相关负责人表示，最新统计，有1名中国游客经抢救无效死亡，稍晚会更新通报。目前，总领馆正会同中国驻加拿大使馆与有关方面沟通，跟踪事故处理进展，特别是确认重伤人员身份信息，以便有针对性地向有关人员提供领事保护与协助。

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