美国这一举动引爆舆论 却把台湾往绝路上推了一把

原标题：锐参考 | 今天，美国又把台湾往“绝路”上推了一把——

参考消息网6月5日报道（文/芮思客） 今天（5日）一早，一条来自路透社的“独家”新闻引爆了舆论。

“微妙时刻，美国称将派军舰通过台湾海峡。”

路透社以此为题报道称，美国官员透露，美国正考虑派遣军舰穿越台湾海峡。

报道说，台当局或许会视此为美国政府的“表态相挺”。

此外，报道还透露，美国正考虑调整对台军售方式，由以往搭售方式改为逐案审查办理。

“特朗普想保台，还是把台湾推上火线？”台湾“东森新闻云”在5日的报道中质问道。

这种声音，也代表了岛内舆论的紧张与谨慎，就连被认为“靠山来了”的台当局也不愿对此事进行评论。

“定期但不经常”通过？台媒：把台湾带入绝路

“此举或将被台当局视为美国政府对它的支持。”路透社在报道中这样说。

然而岛内舆论对这一说法的态度却有所保留。

台湾《联合报》5日援引国民党智库召集人林郁方的话称，美国宣示军力是针对大陆，而非“为了台湾而来”。

2017年7月，海军航母编队开展编队协同训练，辽宁舰在某海域机动航行。（新华社）

林郁方说，如果美国军舰日后经常出现在台湾海峡，将提升这一地区的对立气氛，对两岸关系只会增加更多紧张。

对于岛内一部分人对美国不切实际的幻想，台湾《中国时报》在4日的一篇报道中警告称：“听到友台口惠，别忘川普善变。”

文章说，台湾有些人认定美国是台湾安全的“靠山”，这种盲目的单边依赖非常危险：“可能会发现自己把自己带进绝路”。

台湾《中国时报》报道截图

有意思的是，路透社报道还指出，军舰过台海已经是美国“退让”后的选择了。

据报道，一名不愿具名的美国官员透露说，今年早前美国对派遣航空母舰通过台湾海峡的计划进行了评估，但担心此举会激怒大陆。最终经过衡量，选择了“比较不挑衅”的方案：派遣其他军舰“定期但不经常”地通过台湾海峡。

但报道同时称，五角大楼拒绝对任何未来的潜在军事行动进行评论，并且不清楚最快何时可能有美舰通过台湾海峡。

美国军舰资料图片

对美方表露出来的“力挺”，台当局却拒绝就此事进行评论，仅谨慎称“这些都是未证实的消息”。

不过，这一还没有时间表的行动，依旧引来了部分绿媒的“自嗨”。

台湾《自由时报》更是自行“脑补”，以“AIT（美国在台协会新馆）下周落成，美国拟派战舰通过台海”为题对此事进行报道。尽管路透社5日援引美国官员的话已称，届时新馆落成典礼之际，“美国不太可能派高官出席”。

相较于绿媒的“自我催眠”，众多台湾网友则直言：台湾好悲哀，被美国当“棋子”玩弄于股掌之中。

两岸网友齐声支招 解放军少将：大陆有充分准备综合反制

虽然美方不愿置评、台当局“低调”回应，但在专业人士看来，这个被媒体“提前放出风声”的消息值得警惕。

中国战略文化促进会常务副会长罗援少将告诉小锐，虽然台湾海峡是国际通道，但属敏感海域，只能无害通过，“如果美国军舰抵近大陆沿海，而且对中国构成威胁，我们一定会采取反制措施，以维护国家领土主权完整”。

在罗援看来，若美军舰来犯，大陆方面可以采取综合性反制措施，不仅在外交上提出强烈抗议，在军事上也会做好强硬反制的准备。

“在军事上，解放军可以进行警告、伴随、抵近侦察和监视等，必要时可以采取驱离等方式，此外还可以采取一些预防性干扰措施。”罗援说。

采访中，罗援强调，如果美国想要给台湾传递错误信号，我们一定会在政治、经济和军事上采取一系列反制措施。

“美国此举是在玩儿火、在走钢丝。”在军事评论员宋忠平看来，台海地区非常敏感，一旦发生碰撞甚至是军事冲突等极端情况，后果将非常严重。

“如果美国一意孤行，向‘台独’发出错误信号，那么将不排除解放军以武力方式来解决台湾问题。”宋忠平说。

提前放出风声凸显复杂意味 专家：可能还有后续

对于美国军舰这一场事先张扬的“通行”，一位分析人士向小锐着重强调了其“象征意义和政治意义”：中美关系及两岸关系均处敏感时刻，美国军舰的通行便被赋予了强烈的挑衅意味。

“美国军舰如果穿越台湾海峡，势必会加剧中美紧张局势，也会加剧两岸紧张局势。”他说。

而造成态势的紧张程度，则又取决于什么样的军舰通过、如何通过：“普通军舰还是航母？简单通行还是干脆来个训练或演习？”

在这位分析人士看来，此番具体方案还未具备的情况下美国就放出风声，更可见这一信号背后的复杂意味。

香会上的美国防部长马蒂斯

而军事问题专家宋晓军则认为，诸多复杂信息中最不容忽视的，便是此番美国对一中原则的悍然挑战。

“美国想将台湾问题当做一个杠杆，来遏制中国的崛起，试图用这样的方式来牵制中国。”宋晓军说，虽然美防长马蒂斯在近期举行的香格里拉对话会上只谈了南海，但从美国军方的角度上来说，他们会把“中国可能对台动武”纳入到所谓“中国在印太地区与美国争霸”的一个环节。

宋晓军同时强调，美国派军舰通过台湾海峡必将触及中国核心利益，但这其中反映出的主要还是“中美关系的核心变化”——美国正在把中国视为竞争对手。

“而这种变化会连带出一系列针对中国的动作，台湾问题只是其中之一，且后续可能还生出其他的事端。”他说。

华春莹

对美方释放如此传言的用意和影响，今天（5日）外交部发言人华春莹在记者会上的回答直指问题要害。她说，台湾问题是中美关系中最重要最敏感的核心问题。美方应切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，慎重处理涉台问题，以免损害中美关系和台海地区和平稳定。

事实上，中国早已为此划下“红线”。正如中国驻美公使李克新去年年底在华盛顿所言：“美国军舰抵达高雄之日，就是我解放军武力统一台湾之时。”

责任编辑：张岩