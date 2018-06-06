原标题：外媒关注青岛进入“上合时间”：筹备工作已完成

参考消息网6月6日报道 外媒称，上合组织成员国元首理事会第十八次会议的筹备工作已于6月4日完成，峰会将于6月9日在中国山东省青岛市如期举行。

据拉美社6月4日报道，上合组织青岛峰会新闻中心即将于6月6日开放，届时将为3000名注册记者提供服务。新闻中心的总建筑面积约为3.5万平方米，设有会议室和采访中心等，中心还配备了大量能够高速上网的电脑，以保障记者能够顺利完成报道任务。

另一方面，伊朗总统鲁哈尼、吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫、哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫和俄罗斯总统普京等出席峰会的各国领导人将陆续抵达，随后将对中国展开访问，并与中国国家主席习近平举行会晤。

报道称，自2001年成立以来，上合组织致力于加强该地区的安全，同时促进该地区各国在经济、贸易、政治、科技和文化领域展开合作，并取得了长足发展。

上合组织青岛峰会将聚焦地区安全与稳定、反恐合作、打击贩毒和网络犯罪等。有鉴于社会、经济和政治领域屡生波澜，该问题一直是上合组织颇为关注的重点问题。

报道表示，上合组织青岛峰会还将讨论如何建立一个改善全球治理、巩固多边贸易和在“一带一路”倡议框架内加强合作的机制。

上合组织青岛峰会志愿者展示新闻中心机器人“海海”（李紫恒 摄）

责任编辑：张玉