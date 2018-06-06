共青团十八大代表名单公布 大眼睛女孩苏明娟在列

原标题：共青团十八大代表名单公布，可以关注！

来源：长安街知事

今天，共青团十八大代表名单正式公布，1529名优秀团员、团干部脱颖而出。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，代表中有不少“名人”，既有大家熟悉的世界冠军，也有此前受到高度关注的年轻团干部。

世界冠军在列

还记得3个月前，平昌冬奥会那抹风驰电掣的“中国红”吗？

此次当选共青团十八大代表的武大靖，在平昌冬奥会短道速滑500米项目上夺冠，为中国男子冰上竞速项目实现金牌零的突破。

武大靖

武大靖1994年7月出生于黑龙江省佳木斯市。10岁开始练习短道速滑，2010年11月进入国家队。赛场上的他，沉稳霸气、舍我其谁，赛场下的他开朗谦逊、好学上进。

不久前，武大靖成为中华全国体育总会推出的首批“冰雪运动推广大使”之一，他表示为国争光的责任感和使命感更加强烈，“今后一定要全力以赴投入到训练比赛中，争取在2022年北京冬奥会上取得更加优异的成绩”。

与武大靖一同当选团代表的世界冠军还有吴敏霞和樊振东。

吴敏霞

吴敏霞自然不用过多介绍，她创造了奥运五金的传奇，被誉为“跳水女皇”，2016年里约奥运会后选择退役。值得注意的是，吴敏霞已进入团系统任职，在5月上旬的共青团上海市第十五次代表大会一次全会上，她当选团市委兼职副书记。

樊振东

樊振东是我国男乒的新生代力量，被大家亲切地成为“小胖”，21岁的他已经超越马龙、张继科，排名世界第一。但他坦言一刻不敢放松，“从训练角度来说，我一直以最高标准要求自己。成为世界第一后，会有更多人对我发起冲击，自己也要做好准备”。

备受关注的年轻团干部

除了上述三位世界冠军，“80后”团省委书记王艺与黄巍，此前也一直备受关注。作为优秀的年轻团干部，他们也毫无疑问地当选为共青团十八大代表。

出生于1980年9月的黄巍是目前全国最年轻的正厅级官员，他曾长期在能源领域任职，曾任神华俄罗斯煤制油一体化项目经理，山西潞安矿业（集团）有限责任公司副总经理等，去年7月调任共青团山西省委书记，半年后连任。

王艺出生于1980年5月，河南许昌人，拥有哲学博士学位的她曾任共青团河南省委统战联络部部长，2012年通过公开选拔的方式出任共青团河南省委副书记，4年后任共青团河南省委书记。

著名的希望工程“大眼睛”女孩苏明娟也出现在代表名单上。她于去年底当选为共青团安徽省委兼职副书记。事实上，这已经不是苏明娟第一次当选团代表，在1998年中国共青团第十四次全国代表大会上，14岁的苏明娟是年纪最小的代表。会后，她被选举为团中央候补委员。

苏明娟

2005年，苏明娟考入安徽大学，毕业后，她进入银行系统工作。她一直致力于帮扶贫困生，刚进入大学就致信给中国青少年发展基金会，要求把每学期定额发给她的900元生活补贴转给其他贫困生；参加工作后，她每年都会花1000元资助贫困生，从未间断。

标准严格优中选优

团的十八大代表都是共青团员、共青团干部中的优秀分子。如何从8100多万团员和众多团干部中脱颖而出？团中央公布了明确的标准：

一是要具有较高的思想政治素质，这也是团的十八大代表的根本标准。

二是应当具有良好的作风品行，堪当青年表率、引领社会风尚。

三是有显著的工作业绩，能充分体现模范带头作用，具有威信和号召力。

四是有较强的议事能力， 能够切实履行代表职责。

代表选举产生的过程也十分严格。

团中央要求，对代表候选人初步人选要进行认真考察，要严把人选“三关”：政治关、廉洁关、身份关。做到“四必”：所有考察对象的档案材料必审，纪检机关的意见必听，违法违纪线索具体、具有可查性的信访举报必查，考察对象是党员领导干部的个人有关事项报告必核。

代表产生实行全程差额推荐、差额考察、差额选举，差额比例多于20%。具体程序包括提名推荐、组织考察、确定代表候选人初步人选、确定代表候选人预备人选、会议选举5个环节。

经过严格的层层筛选，代表名单终于出炉，但也不意味着这1529人都能够出席团的十八大，届时还将由团的十八大代表资格审查委员会再次审查确认。

责任编辑：张玉