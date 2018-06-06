北京地铁6号线车辆故障致轻微烟尘 因接触网跳闸

[地铁6号线车辆故障致轻微烟尘 故障车已退出运营]据@北京地铁 ，6月6日11：39至11：44分，地铁6号线南锣鼓巷至平安里下行（开往海淀五路居方向）区段因车辆原因造成接触网跳闸产生异音，并伴有轻微烟尘，工作人员进行现场处理后接触网恢复送电，故障列车退出运营正线，目前未影响后续列车正常运行。（北青报记者 刘珜）
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