新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

北京地铁6号线车辆故障致轻微烟尘 因接触网跳闸

北京地铁6号线车辆故障致轻微烟尘 因接触网跳闸
2018年06月06日 14:45 北京青年报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　[地铁6号线车辆故障致轻微烟尘 故障车已退出运营]据@北京地铁 ，6月6日11：39至11：44分，地铁6号线南锣鼓巷至平安里下行（开往海淀五路居方向）区段因车辆原因造成接触网跳闸产生异音，并伴有轻微烟尘，工作人员进行现场处理后接触网恢复送电，故障列车退出运营正线，目前未影响后续列车正常运行。（北青报记者 刘珜）

责任编辑：张玉

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区