中央纪委国家监委:对外逃人员再敲“当头一棒”

原标题：对外逃人员再敲“当头一棒”

“天网2018”行动启动仅一个多月，外逃人员再受“当头一棒”！6月6日，中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室发布关于部分外逃人员有关线索的公告。这是中央追逃办在党的十九大后首次、也是自成立以来第二次向国内国际社会通报涉嫌职务犯罪和经济犯罪的部分外逃人员有关线索，再次彰显了以习近平同志为核心的党中央有逃必追、一追到底的鲜明态度和坚定决心，释放了“尚有一人在逃、追逃追赃绝不止步”的强烈信号。

海外不是法外，避罪没有天堂。党的十八大以来，党中央把追逃追赃工作提升到前所未有的新高度，开辟了全面从严治党和反腐败斗争的新战场。我们占据国际道义制高点，理直气壮、主动作为，不断升级战略战术，打出追逃追赃组合拳，让外逃腐败分子陷于人民战争的汪洋大海。从集中公布“百名红通”人员名单，连续4年开展天网行动，到发布“外逃人员有关线索”“已归案‘百名红通’人员后续工作进展情况”等……举措不断升级，震慑持续加码，形成了追逃追赃强大攻势。2017年4月，中央追逃办首次发布《关于部分外逃人员藏匿线索的公告》，引发强烈震动，外逃人员如过街老鼠，人人喊打。国内群众、海外华人华侨积极提供线索，协助查找人员下落、配合开展劝返，成效显著。截至目前首次公告中的22名“百名红通”人员已有6名回国投案自首。本次发布公告，将继续紧紧依靠群众，积极发动群众，汇聚更多力量，进一步织密追逃追赃的天罗地网。

监察体制改革持续深化，追逃追赃一刻不停歇。本次公告向外界明确宣示国家监委成立后追逃追赃工作不会有片刻停歇，体现了深化监察体制改革形成的制度优势正在转化为治理效能。已经颁布实施的监察法，对反腐败国际合作作出专章规定，进一步明确了国家监察委员会在反腐败国际追逃追赃和防逃工作中的组织协调和督促落实职责，推动国内有关单位积极履行反腐败国际合作相关职责。在“天网2018”行动部署中，明确由国家监委牵头开展职务犯罪国际追逃追赃专项行动。通过深化国家监察体制改革，党对反腐败工作的集中统一领导进一步加强，办理追逃追赃案件的资源进一步整合，上下一体的工作机制更加明确。此外，落实监察法的新规定，将新增监察对象全部纳入防逃体系中，把防逃触角延伸到国有企业、公办单位、基层群众性自治组织中，真正实现全覆盖无死角。目前，正在对外逃职务犯罪嫌疑人彻底摸清底数，进一步奠定科学研判追逃追赃工作的坚实基础。本次公告的发布，就是监察体制改革凝聚治理效能的有力例证，必将推动追逃追赃工作取得更多重大成果。

公开曝光是挤压外逃人员生存空间的利器。相比于上一次公布22名未归案“百名红通”人员藏匿线索，本次公告在数量、信息上再升级。这次曝光有关线索的50名外逃人员，不少人级别高、影响大，其中“百名红通”人员32名。公告精准定位、精确制导， 50名外逃人员大多附上了“目前可能居住地”，甚至标注了其目前可能居住的社区、街道，为知情者提供聚焦点，以便“十目所视”“十手所指”，让外逃人员陷入十面埋伏、四面楚歌的境地，形成“天罗地网、无路可逃”的强大势场。

追逃未尽，脚步不止。习近平总书记强调：“不管腐败分子逃到哪里，都要缉拿归案、绳之以法。”剩余外逃人员90%以上藏身在美国、加拿大、澳大利亚、新西兰等国家，不少外逃人员外逃时间长，甚至还取得了当地合法身份。但天网恢恢、疏而不漏，我们定会如公告所说“不遗余力”，“决不允许他们逍遥法外”。外逃人员唯有放弃幻想，认识到藏匿是条不归路、尽早回国投案自首才是阳光正道。（中央纪委国家监委网站 兰琳宗）

责任编辑：张岩