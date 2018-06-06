人民日报：今日头条辱先烈不是一道歉就风轻云淡

[人民微评：不是一道歉就风轻云淡]犯这种错，抖音让人发抖。犯了改改了再犯，这样的道歉显得廉价，更让人怀疑道歉不过是金蝉脱壳的道具。审核不认真就是给自己挖坑，侮辱英烈已违法。“广告宣传也要讲导向”，绷紧安全弦，始终坚定正确的价值取向，才不会出现致命的方向性错误。
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