国家卫健委:辽宁本溪铁矿事故12伤员暂无生命危险

原标题：国家卫健委：辽宁本溪铁矿爆炸事故12名伤员暂无生命危险
新京报快讯（记者 许雯）昨日，辽宁省本溪市华煤集团一铁矿发生爆炸事故，造成多人伤亡。据国家卫生健康委员会消息，截至目前医疗机构共收治12名伤员，所有伤员暂无生命危险。国家级医疗专家组已赶赴事发地。
记者从国家卫健委获悉，截至6月6日18时，医疗机构共收治12名伤员，其中重伤9人，轻伤3人。伤员伤情主要为骨折、颌面外伤、爆震伤，经全力救治，现所有伤员生命体征平稳，暂无生命危险。
事故发生后，国家卫健委从北京积水潭医院创伤骨科、北京大学口腔医院颌面外科、北京大学人民医院胸外科、北京大学第六医院心理科抽调5名专家，组成国家级医疗专家组，连夜赶赴事发地指导支持伤员救治。
点击进入专题：辽宁一处铁矿发生炸药爆炸事故 已致11死9伤
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