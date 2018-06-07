河北唐山车祸4死11伤 有伤者称被拖行二三十米

原标题：唐山煤医道男子酒驾撞人致4死11伤现场：有伤者称被拖行二三十米 |沸点

新京报快讯（记者张彤 刘经宇 左燕燕）6日晚间，唐山路北区发生一起驾车撞人案件。唐山交警发布消息称，该事故系一男子酒后驾车撞人逃逸，致4死11伤，嫌疑人刘某某已被刑拘。有伤者自称，遭到撞击后又被肇事车辆拖行二三十米。

事发现场水果摊散落 路面已被清洗

今日6时许，记者在唐山煤医道与建设路交口处看到，有环卫人员正在打扫现场，一环卫人员告诉记者，今天凌晨4时许，现场已经用水清洗过。

新京报记者注意到，煤医道路口向东不远处，有一水果摊散落在路边，摊上的雨棚支架已扭曲变形，桃子荔枝散落一地。

水果摊位旁一小吃店主告诉记者，昨天晚上10时许自己在店里，突然听到马路上一声巨响，出门一看，发现水果摊摊主被撞“当时肇事车辆还撞在水果摊旁边的电线杆。”

该店主回忆，昨晚9时许，当地在下雨，附近摆摊的摊主都选择提前收摊回家，他门前的水果摊主一直没有走。“五十来岁，就想多卖点水果，昨天看他躺在地上的时候人已经不动了。”

8时许，记者见到有两名年轻男子前来收拾水果摊，两名男子告诉记者，自己是摊主家人，水果摊主“已经走了。”

有伤者自称 曾被肇事车拖行二三十米

7日早6时许，记者在唐山工人医院急诊室见到了几名被撞人员。

潘先生嘴上包着纱布，全身还有多处受伤，意识清醒。他今年32岁，是一名外卖员。6日晚近10时，他送完外卖骑摩托车往回走，刚走到文化路就被撞了。“我靠着人行道骑车，那辆白车从后面奔着来的，把我顶到车前面，摔下去又被车后轮拖拽着走”。潘先生称，他一直被拖行二三十米，直到车辆转弯才躺倒在地面，迷糊间听到有人报警。

潘先生临床的年轻女士刘婷（化名）也在此次事故中受伤，她的家人告诉记者，刘婷是下班后在煤医道吃饭时被撞，现骨盆、胸腔、颈椎及头部多处受伤，仍未脱离危险期。

记者在现场了解到，目前有多名伤者在唐山工人医院救治。

责任编辑：张义凌