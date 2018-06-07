崔永元爆料牵出来的人 上了追逃名单

原标题：被崔永元爆料牵出来的人 上了追逃名单

6月6日晚上七点整，一份公告刷了屏。

这份公告是中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室关于部分外逃人员有关线索的公告，共公布了50名涉嫌职务犯罪和经济犯罪的外逃人员的线索。

其中包括快鹿集团原董事长施建祥。

不知道快鹿集团？那换一种表述。在出事前，他对外的身份是——

联合国和平大使，美中文化交流特使，剑桥大学终身荣誉院士、诺贝尔商学院博士、客座教授，国际著名电影制片人，中国著名电影投资人，中国电影基金会副会长，上海戏剧学院荣誉教授、《叶问3》总制片人、《大轰炸》总制片人、《敢死队4》中方总制片人，2015东方卫视春晚总策划、总导演，沪商首善，上海快鹿投资（集团）有限公司董事局主席。

没错，就是这个人，上了追逃名单。

《叶问3》背后的金主

施建祥排在第31位。公告披露：

施建祥，男，中国居民身份证号码310223196409272817，香港居民身份证号M334542（A），快鹿集团原董事长，涉嫌集资诈骗罪。2016年3月7日外逃至美国，外逃所持证照：H6015127800。

目前可能居住地： Valley Boulevard Alhambra， CA， the United States 。

提到施建祥，不得不说一下《叶问3》。

该片由施建祥任总制片人，叶伟信执导，黄百鸣监制，袁和平任动作指导，甄子丹、张晋、熊黛林、谭耀文领衔主演，泰森特别演出，杨子担任宣发人，北京大银幕总发行，北京星美影视联合发行，火传媒联合宣发，四海发行联盟联合发行。

2016年3月4日，这部号称“单日票房最高华语功夫片”的电影上映，之后票房一路走高：上映16小时票房破亿元，上映89小时破5亿元。

但质疑不断。

比如网上曝出“幽灵票”现象，即午夜场等冷门时段电影票售罄，甚至部分电影票价格反常高达203元。

结果国家广电总局要求严查。最终认定，《叶问3》确实存在非正常时间虚假排场的现象，查实的场次有7600余场、涉及票房3200万元。

就因为《叶问3》票房造假的事儿，快鹿集团也被推上了舆论的风口浪尖。

快鹿集团一不愿具名的内部员工此前对时代周报透露，快鹿集团最终目的是为了将票房净收入“装入”上市公司，票房越高，越是能带动上市公司股价攀升。快鹿集团“互联网+电影+金融”的模式，其实就是用票房换股价。

外逃前获得了“中国社会责任特别荣誉奖”

得结合本次公告来看。

中央纪委的这份公告提到，施建祥逃到美国的时间是在2016年3月7日，也就是说，《叶问3》上映没几天，他就跑到了美国。

一个后续是，《叶问3》引发了快鹿集团旗下理财平台一系列的兑付危机。

2016年4月5日，澎湃新闻报道施建祥已因病辞职。

快鹿集团新闻发言人是这么说的，“从今年（2016年）春节开始，施建祥几乎没合过眼，身体已经出现极大透支，如果处理公司事务身体实在支撑不了，所以公司管理层决议，由徐琪代替施建祥担任董事局主席。”

“施主席为人好大喜功、铺张浪费，开一个会就能花出去200多万元，这次辞职对公司兑付也算是积极影响。”快鹿集团一名员工此前对时代周报记者表示。

极具讽刺的是，就在施建祥外逃的前几个月，他还荣获了“2015年度中国社会责任特别荣誉奖”。

据新华网报道，2015年12月22日，2015中国社会责任公益盛典在北京举办，施建祥荣获了上述奖项。

他说，社会责任对于每个中国人，尤其是对民营企业家，确实非常重要。责任和担当对于民营企业家而言，更是同步的。

“作为电影投资者，如何投一部电影，这也是很重要的。在投资电影的过程中，如何把中国投资的电影打造成中国电影，中国人的电影和中国人民的电影，更是一份社会责任。”

据报道，他还曾经在家乡长兴岛举办“千岁宴”，率领快鹿集团高管及员工，给老人拜年，献红包，邀请岛上老人去一起吃年夜饭、看演出，并在宴会上捐出一百万元作为关怀老人的专款。

和崔永元爆料牵出来的人

政知圈（微信ID：wepolitics）还得带着大家吃一下最近娱乐圈儿的瓜。

崔永元最近不断爆料。

据火星试验室报道，崔永元在接受新浪娱乐采访时表示，此前接受火星试验室采访时透露的获取天价片酬的“一个团伙”，是电影《大轰炸》的总制片人、快鹿投资集团董事局主席施建祥、在电影中出演并担任电影宣发的杨子等人。

公开信息显示，施建祥曾以总制片人身份公开表示，《大轰炸》是献礼世界反法西斯战争胜利70周年之作，该片斥资3亿、宣发1亿，而且“上不封顶”。

只是没等到《大轰炸》上映，就有媒体传出其被通缉的消息。当时媒体称，根据上海公安经侦在4月8日公布的消息，国际刑警组织是在2017年1月9日发布红色通缉令。这次，则是中央纪委发布的通缉令。

说回《叶问3》。

当时，在片子要上映前，施建祥还曾在微博上发布相关影片的消息。

政知圈（微信ID：wepolitics）注意到，在新闻报道中，施建祥也曾与崔永元同框。

值得一提的是，被施建祥称为“好友”的崔永元，曾在新锐导演计划的感谢名单中提到施建祥。当时，施建祥是崔永元感谢的朋友们之一。

混在娱乐圈，施建祥跟圈里人的“关系”其实不错。

据《齐鲁晚报》报道，2015年9月23日晚上，施建祥在上海虹桥宾馆庆祝他和一双儿女三人共同的生日，郎咸平、范冰冰、刘德华等各路明星和嘉宾通过视频为他庆生。

在新闻稿中，他的头衔便包括《叶问3》和《大轰炸》总制片人。

说回《叶问3》。

“我是3月20号左右来的美国治病。因为我的心脏一直不是很好。”2016年7月，施建祥曾接受了腾讯娱乐的越洋采访。

在记者提到《叶问3》票房注水的事情时，施建祥说，“我会为《叶问3》平反，我证据已经准备得差不多了。但要等一个合适的时机才会把它公布出来。”

不过，想要平反，得先回国吧。

相关新闻

中央追逃办为啥选择公布这50个外逃人员线索？

中央纪委国家监委：对外逃人员再敲“当头一棒”

前省委书记之子再上追逃名单 借父发家7年赚数亿

前省委书记之子再上追逃名单 曾在加拿大做地产商

责任编辑：桂强