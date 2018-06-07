原标题：2018安徽高考作文出炉：写给未来2035年的那个他
2018安徽高考作文题出炉：写封信给2035年18岁的人读
6月7日上午，2018年高考语文考试将结束，据提前出考生的透露，今年的语文作文题目是材料作文，大致给了中国2000年至今发生的一些事情、中国取得的一些成就，有7、8个事例，选择角度写一篇文章，想像一下这封信可以封存到时空胶囊内，给2035年18岁的人读。
关键词 ：时空胶囊！
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