两任副总理到访俄罗斯 都去了这个地方

原标题：两任副总理到访俄罗斯，都有这个行程

世界杯大幕已经拉开，这个夏天是球迷的夏天。很多国人已经不满足在电视外看球，纷纷奔赴俄罗斯，到莫斯科现场感受世界杯的热度。

中国和俄罗斯两国友好，国务院副总理孙春兰作为国家主席习近平的特使，应邀奔赴俄罗斯，出席了世界杯开幕式，并于6月14日下午，会见了俄罗斯总统普京。

政知圈（微信ID：wepolitics）注意到，孙春兰在俄罗斯期间还有一个特别的行程：考察中共六大会址常设展览馆。

从去年开始，参观中国共产党代表大会会址重新“火热”起来，上至党和国家领导人、省部级干部，下到普通老百姓，去自己身边的大会会址参观十分流行。

这唯一一个在海外的中共六大会址，有多少中共领导人曾去参观呢？

习近平任国家副主席时提出

现在的中共六大会址常设展览馆是2016年7月刚刚建成揭幕的。作为唯一一次在国外召开的代表大会，中共六大有着特殊的历史意义。

虽然现在流行参观中共大会会址，但俄罗斯六大会址展览馆建设可不是临时起意，前后谋划了至少6年有余。

2010年，习近平以国家副主席身份访问俄罗斯时，就向普京提出，在中共六大会址建立纪念馆。这个提议得到了普京的热情支持。

经过前期的沟通筹备，2013年3月23日，习近平到俄罗斯访问时，在莫斯科出席了中国共产党第六次全国代表大会纪念馆建馆启动仪式。

对于六大会址，习近平给出了定义，称其为中国革命历程的重要旧址，也是中俄两国人民深厚友谊的重要象征。建立中共六大纪念馆，是要铭记历史，是要继承和发扬中俄传统友谊，促进两国世代友好。

此后，六大会址修复就进入了实际操作阶段。

直到2016年7月，展览馆建成揭幕，国务院原副总理刘延东奔赴俄罗斯，出席了建成揭幕仪式。

2017年4月，全国人大常委会原委员长张德江访问俄罗斯时，专程来到这个位于莫斯科红场西南方约40公里外的常设展览馆参观。

再就是本次，孙春兰到现场参观，六大会址常设展览馆落成后，迎来了第三位中国副国级以上的领导人。

“中国速度”再现俄罗斯

该展览馆涉及两个国家，两国经济、社会、文化都多有不同，修建过程非常繁琐复杂，值得一说。

政知圈（微信ID：wepolitics）先上一张没有修缮前的六大会址，大家可以看到一片断壁残垣。

该会址原为俄贵族庄园主楼，建于1827年，俄十月革命后改为集体农庄宿舍。1960年主楼与所在庄园被列为俄罗斯联邦级文化遗产。2009年至2010年，主楼多次发生火灾，损毁严重，成为一片废墟。

2013年，在两国元首见证下，两国签署《中华人民共和国政府和俄罗斯联邦政府关于互设文化中心的协定》的补充议定书，确定中共六大会址常设展览馆作为莫斯科中国文化中心的分支机构管理和运营，免费对中俄民众开放。协议中确定将会址租给中国49年。

中共六大会址常设展览馆工程从启动到竣工仅短短一年半时间，“中国速度”俄罗斯再现。

这期间要特别介绍两个人。一位是中国驻俄罗斯使馆公使衔文化参赞、莫斯科中国文化中心主任、中共六大会址展览馆首任馆长张中华，另一位是中建一局项目经理孙传程。

2015年1月30日，文化部中共六大会址修复工程工作组赴莫斯科。当时设计单位尚处于遴选考察阶段，施工总包合同尚未签署，一切都还是未知数。

张中华作为前方负责人，虽有几十年的外交工作经验，然而从未接触过建筑工程。不过接下来的日子，她作为组长，率领工作小组，边学边做，在无数个零下二三十度的清晨奔赴40多公里外的建筑工地，亲自查看每一处施工，包括垃圾清理、灌浆加固、暖棚搭建等。

而有新中国第一支“建筑国家队”之称的中建一局承担了本次中共六大会址修复工程的任务，孙传程是项目经理。

2015年9月中共六大会址修复工程正式开工，

12月底实现了工程主体结构封顶，

2016年6月20日竣工并顺利通过中俄联合竣工验收。

工程队只用293天就完成了中共六大会址全部修复任务，精准复原了中共六大会址这座180多年历史的古建，比计划提前10天竣工。

细心的朋友可能注意到了，整个施工是在冬天进行的，别说寒冷的莫斯科冬季，就是普通北方的冬季都不适宜古建修复施工。

孙传程和他的项目管理团队研究了当地的冬天施工方案，结合一些成功案例，研究了一种方法来保证寒冬可以顺利施工。他们在建筑物的外面搭设了一个全封闭的预热暖棚，通过大功率加热器，可以使大棚内的温度达到零上16度，可以无阻力进行冬季施工。

展览馆展出的都是什么内容？

该馆展览分为“中共六大召开前的形势”、“中共六大的筹备与召开”、“中共六大之后革命运动的发展”和“中共六大会场和中俄关系新发展”等几部分，图文并茂，生动地再现了六大召开的历史。

馆中藏品十分丰富，从选举结果纪要到费用开支，从政治决议到土地问题决议以及军事报告等，都保存完好。文件用中文、俄文、德文书写，有手写的，油印的，还有打字机打印的。另有来自法、美等国的祝词、大会开幕速记稿的中俄文版，以及周恩来关于斯大林对中共六大决议草案修改建议的笔记等。

此外，为了保留历史原貌，展馆原址的一段断壁故意没有修复，让游客更能够感受到历史的沧桑和修复工程的艰巨。

责任编辑：桂强