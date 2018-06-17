原标题：中纪委深夜打虎，军工企业二把手落马！

端午节假期第一天，中央纪委深夜打虎。

6月16日晚上21时30分，中央纪委发布重磅：

中国船舶重工集团有限公司党组副书记、总经理孙波涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

中船重工是什么企业？

先来简单介绍下中船重工。

该集团成立于1999年7月1日，是由原中国船舶工业总公司部分企事业单位重组成立的特大型国有企业，是国家授权投资的机构和资产经营主体。

作为我国海军装备科研生产的主体力量，中船重工承担着航母、核潜艇、常规潜艇、水面舰艇、水中兵器等海军武器装备科研、设计、生产、试验、保障任务。

起步于大连

孙波落马，有些突然。

打开中船重工公司官方“领导介绍”一栏时，孙波名字还在，排在董事长的后面，位列第二。

孙波，1961年出生，毕业于大连工学院船舶设计与制造专业，2007年7月获大连理工大学船舶与海洋结构物设计制造专业工学博士学位，研究生学历，高级工程师（研究员级）。

他早年长期在大连工作。

担任过大连造船新厂造船技术所科长，副所长，大连新船重工有限责任公司总经理；大连造船重工有限责任公司总经理，大连船舶重工集团有限公司董事长、总经理等职务。

政知君注意到，在担任大连船舶重工集团有限公司董事长兼总经理时，孙波还曾被授予“辽宁省十大杰出青年企业家”、“大连市企业改革纪念章”等。

来说说大连船舶重工集团有限公司。

官网显示，该公司简称“大船集团”，汇聚了军工、民船、海洋工程装备、修/拆船、重工等五大业务板块。

落马前官微发文要求学习他的文章

孙波任中船重工党组成员是在2009年12月，当时还兼任中国船舶重工股份公司总经理、大连造船厂集团有限公司董事长。

2012年4月任中船重工副总经理。2014年，在“人民企业社会责任奖”评选中，作为中国首艘航母、“蛟龙”号的建造单位，中国船舶重工集团被授予“年度特别奖”。

当时，孙波在领奖时表示：

“中国船舶重工集团作为一个央企，始终没有忘记在实现企业发展的同时回馈社会。我们将和其他央企一道继续为社会作出努力，为实现国家富强、民族振兴、人民幸福做出无私的奉献”。

担任副总经理3年后（2015年3月），孙波任总经理。直至落马前，孙波在总经理的位子上工作了3年多。

政知圈（微信ID：wepolitics）注意到，就在落马的5天前（6月11日），孙波还到中船重工物资贸易集团公司调研。

在6月12日时，中船重工微信还发布了一条《如何推动我集团本质安全发展？一起学习总经理撰写的署名文章》的消息。当天，中船重工董事长胡问鸣带着副总经理姜仁锋在武汉参加一场研讨会。

到了14日，胡问鸣到大船集团山船重工现场办公，陪同者包括一名副总经理、董事会秘书、总经理助理等，孙波并未出现。

“倘若对反面典型的警示置若罔闻”

在孙波履新总经理时，中央第九巡视组曾对该集团专项巡视，当年6月反馈了巡视情况。

该集团的整改情况提到，为了切实解决集团公司党组成员兼任二级单位主要领导问题，孙波不再兼任大连船舶重工集团有限公司董事长职务。

2015年9月，孙波履新总经理后不久，中船重工集团公司党组中心组以“严以律己，严守党的政治纪律和政治规矩，自觉做政治上的明白人”为主题，开展学习研讨。孙波主持。

他说，要以反面典型为戒。他说——

对照一些反面典型阳奉阴违、自我膨胀乃至搞团团伙伙的行为，作为党员领导干部，必须与党中央保持一致而不另搞一套、维护团结而不拉帮结派、令行禁止而不我行我素、服从组织而不讨价还价、管好亲朋而不擅权干政。

倘若对反面典型的警示置若罔闻，毫无自省之心，不思贪欲之害，不守立身之本，自己就可能走向反面。

纪检组组长前脚落马

巧合的是，那场研讨会，做主题发言者，是当时的纪检组组长刘长虹。

刘长虹还用十多个带“自”的成语，概括了自己管不好自己的各种表现和导致的后果：

自私自利、自命不凡、自欺欺人、自高自大、自鸣得意、自以为是、自吹自擂、自作主张、自行其是等等，而结果往往是自作自受、自取其辱，有的甚至是自掘坟墓。

他说，作为党员领导干部，律己不严，就会被五种“情”牵着鼻子走，即亲情、乡情、友情、色情和性情，最终落入情的陷阱不能自拔，堕落为腐败分子。

“一些不法分子抓住人性的弱点，挖空心思、绞尽脑汁与党员干部套近乎、交朋友，看似人情往来，却掺杂着权与利的纠葛，隐藏着‘后期兑现’的致命陷阱，一旦陷入其中，就可能被深度套牢”。

研讨会召开1年后（2016年11月），担任了中船重工纪检组组长5年半的刘长虹落马。

在去年9月的双开通报中，官方称刘长虹“利用职务上的便利在企业经营、选人用人等方面为他人谋取利益，收受他人财物，并涉嫌受贿犯罪”。

2017年3月6日至4月5日，中央第六巡视组对中船重工党组进行了“机动式”巡视。

巡视反馈的问题不少，如：

有领导人员没有如实向组织报告个人有关事项；执行干部选拔任用规定不严格，对违规用人、搞“小圈子”问题反映较多；有领导人员纪律意识淡薄，顶风违反中央八项规定精神，有的利用企业经营管理权谋取私利等。

一年多后，孙波落马。

责任编辑：张岩