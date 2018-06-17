人民日报：企业年金让职工养老更安心

原标题：江苏坚持强化基本保障和发展补充保障并举

企业年金 让职工养老更安心（政策解读·织密民生安全网④）

本报记者 尹晓宇

去年，江苏南京金陵饭店职工孙先生退休，一次性领取了税后3.6万元的企业年金。如今，越来越多的职工在基本养老保险的基础上增加了一份养老积累，这就是企业年金。

建立多层次养老保险制度体系，是应对人口老龄化、促进养老保险制度可持续发展的需要，是我国社会保障制度改革的重要任务和目标。企业（职业）年金是我国多层次养老保险制度的第二大支柱。2004年起，我国开始实施《企业年金试行办法》，截至2016年末，全国已有7.63万户企业建立了企业年金，参加职工人数2325万人，年末企业年金基金累计结存11075亿元。今年1月，人社部、财政部正式印发《企业年金办法》，并于2月1日起施行。

企业年金怎么缴纳？什么情况下能领取？对于退休后的收入水平有多少提升？交给基金公司运营能保本吗？针对这些百姓关心的现实问题，记者在江苏进行了调研。

国企、民企都可建立企业年金

建立企业年金的单位中，既包括国有大型企业，也有改制后的民营企业，还有民办高校等民办非企业单位等。

2006年，缪先生入职金陵饭店证券投资部门担任副总监时，面临着为公司企业年金寻找投资管理人的任务。“设立企业年金的企业必须是盈利的，需要全体员工同意。由于公司缴大头，退休后还能多一笔养老金，职工代表大会上大家都没有异议。”缪先生回忆，普惠性是设立企业年金的原则，企业缴费采用员工月均收入作为缴费基数，每个职工缴费比例一样，这样年金缴费分配差距不会超过原有收入分配差距。

单位转制或员工跳槽，企业年金如何缴纳？

2004年，事业单位江苏省水利勘测设计研究院转成一家民营为主的混合所有制企业。改制后，员工退休工资比事业单位少近一半。为了留住人才，公司当年建立起补充养老保险制度，随后制定了企业年金管理办法。

记者了解到，这家单位的年金方案中，企业缴费分为转轨年金和基本年金两部分。事业单位转制为企业后，为继续留下的老员工缴纳的专项款，为转轨年金。所有参加企业年金方案的员工均可享受的，为基本年金。员工个人缴费按缴费基数的4%缴纳，且不超过政府部门规定的当年最高控制数。

“以今年为例，每个月公司缴2936元，其中转轨年金405元，基本年金2531元。我自己缴580元。”公司员工严先生举例说，“这样以后退休了能多一份保障。”

金融机构受托运营，个人可随时查询自己账户情况

根据相关规定，企业年金基金采用信托模式管理，企业自主选择具备企业年金管理资格的金融机构受托管理，市场化投资运营。

2007年，金陵饭店重点考察了年金管理机构在年金安全运营、投资业绩和客户服务三个方面的综合表现，以及机构是否专注于养老业务长期发展并形成了良好的市场口碑、企业年金历史投资业绩表现是否成功实现了长期稳健增值目标等。

选定投资管理机构后，定下了当年的投资方案：流动性资产和固定投资不低于80%，权益类投资不高于20%，当年的年化收益为8%。“每年年金理事会会对投资方案进行一次评估调整，10年来，公司的企业年金一直是盈利的。”缪先生告诉记者，随着公司陆续有人退休并且拿到了年金，员工们更加关注这件事，公司就让账户管理方开了个端口，员工输入账号密码后能看到年金每周投资收益的变化情况。

2016年，金陵饭店的企业年金规模近3000万元。随着国家政策的不断调整，金陵饭店的年金理事会退出历史舞台，即不再自己做受托人，而是采用金融机构受托运营的方式。金陵饭店委托泰康养老公司担任受托人，同时更换泰康资产公司为新的投资管理人。泰康养老公司为客户专门设计了网络查询端口，登录即可看到整个业务流程和明细数据，客户通过网络就能完成业务办理。

“以前受托人是自己的时候，事务性工作比较多，而且手工操作容易出错。如果有出差，签字不及时，年金还会出现支付延迟。”缪先生介绍，“以前会有员工电话问询年金到账延迟的事情，自从受托人交给机构后，便再也没有这类问题。”

2012年开始，江苏省水利勘测设计研究院有限公司的企业年金也委托给了泰康养老运营，目前的年均收益在6%以上。企业年金覆盖了与公司签订三年期以上劳动合同，且在公司服务一年以上的在岗在职员工。参加人员有权选择参加或退出企业年金计划，公司为员工办理了相关网上查询手续，个人可随时查询自己账户的详细情况。

按月提取时，余额继续参与投资分享收益

“我们公司一名员工跳槽后，新单位的年金是其他机构运营的。公司和受托人联系，出具转出证明等后，由泰康根据提供的账户信息给新单位办理了资金划转。”江苏省水利勘测设计研究院有限公司有关负责人表示。

根据该公司的年金方案，参加员工与公司解除劳动合同关系时，企业年金个人账户可以转移至其新就业单位年金计划中进行管理。如果员工升学、参军、失业或新就业单位无企业年金计划致使个人账户无法转移的，本企业可予封存处理，公司和员工均不再缴费，但基金继续投资运营，账户管理费等相关费用仍由受益人承担。封存的个人账户可在具备条件时予以转移，或达到符合待遇支付条件时领取企业年金个人账户积累额。

今年5月刚退休的谢先生，其年金个人账户余额42万元，目前选择了每月定额领取税前7000元直至账户余额为零，“我算了一下，在领取完之前，账户剩余的资金继续参与年金计划投资，我还能继续分享收益。”

江苏省人力资源和社会保障厅副厅长相伯伟介绍，长期以来，江苏在不断完善作为“第一支柱”的基本养老保险制度的同时，也在稳扎稳打地推进作为“第二支柱”的企业年金制度发展，特别是积极探索实施企业人才集合年金计划，鼓励企业先行为各类急需紧缺人才建立年金。截至2017年末，全省建立企业年金的企业账户数2516个，惠及职工49.75万人（不含在苏中央企业），基金规模达354亿元，位居全国前列。

不过，目前，企业年金总体覆盖率还不高，企业年金制度尚未能成为基本养老保险制度的有力补充。主要原因还是企业用工成本压力总体较大、相关政策支持和引导不够、用人单位与职工对政策了解不足等。

“下一步，我们将坚持强化基本保障和发展补充保障并举，充分用好各方面有利条件，并积极创造新的条件，在引导广大参保人员首先通过多缴费、长缴费来提高基本养老金初始计发水平的基础上，积极贯彻落实《企业年金办法》，进一步激发企业及其职工建立和参加企业年金的积极性，鼓励引导更多的用人单位建立企业年金，从而更好地满足人民群众对美好生活的新期待。”相伯伟说。

责任编辑：刘德宾 SN222