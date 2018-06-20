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山东农村信用社联合社原理事长宋文瑄涉受贿被捕

山东农村信用社联合社原理事长宋文瑄涉受贿被捕
2018年06月20日 09:41 澎湃新闻
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　　原标题：山东农村信用社联合社原党委书记、理事长宋文瑄涉嫌受贿被捕

　　山东省农村信用社联合社原党委书记、理事长宋文瑄涉嫌受贿一案，由山东省监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。经山东省人民检察院指定管辖，由东营市人民检察院审查起诉。日前，东营市人民检察院依法对犯罪嫌疑人宋文瑄决定逮捕。该案正在进一步办理中。

　　来源：山东省人民检察院官微

责任编辑：张义凌

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