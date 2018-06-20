原标题：我国有持证记者23万余人，男性记者占比下降

2018年6月19日，中国记协发布《中国新闻事业发展报告（2017年）》（以下简称“报告”）。报告显示，截至2017年12月31日，共有231564人持有国家新闻出版广电总局发放的具有采访资质的新闻记者证。其中，相比2016年，男性记者占比有所下降。

报告显示，截止2017年12月31日，在新闻记者中，男性119483人，占51.60%；女性112081人，占48.40%。据《中国新闻事业发展报告（2016年）》数据显示，截止2016年12月31日，在新闻记者中，男性117443人，占52.45%；女性106482人，占47.55%。

此外，报告显示，截止2017年12月31日，共有报纸记者84761人，期刊记者6324人，通讯社记者2849人，电台、电视台和新闻电影制片厂记者136224人，新闻网站记者1406人。

报告显示，新闻记者按学历划分，专科42130人，占18.19%；本科167104人，占72.16%；硕士20919人，占9.03%；博士780人，占0.34%；其他学历631人，占0.27%。新闻记者中30岁以下的22582人，占9.75%；30至40岁的88936人，占38.41%；40至50岁的79529人，占34.34%；50岁以上40517人，占17.50%。

来源：中国报业微信公众号

责任编辑：张义凌