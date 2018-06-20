原标题：正部级冒雨“回头看” 查出“胆大包天”的问题

撰文|邢颖

近一个月来，生态环境部每天都在曝光生态环境问题。这些问题均直指各地对中央环保督察“表面整改”、“假装整改”和“敷衍整改”的做法。

暂不说中央环保督察和“回头看”是第一次，生态环境部如此密集且有力地曝光问题在以往也不多见。

正如督察组有关负责人说，陆续向社会公开了一批督察整改不力，特别是“表面整改”“假装整改”“敷衍整改”的问题是为了发挥督察震慑效果。事实上，这发挥了很好的教育警示作用，得到了群众的好评。

假整改成最突出问题

那被督察组陆续公开的问题是什么呢？

政知圈（微信ID：wepolitics）粗略分了个类，一种是督察组重点盯的“表面整改”“假装整改”“敷衍整改”问题，这占通报问题的绝大多数。另一种则是个别的或突发的问题，这或许是在督察人员意料之外的问题。

其中，第一种问题的表现形式是多种多样的。

有政府部门“带头”弄虚作假，谎报整改结果，甚至为企业撑起保护伞的情况。

例如，对于广东省中央环保督察整改方案明确的黑臭水体整治任务，广东清远市上报称，该市的黑臭水体整治后“清澈见底、鱼类成群”，水质监测均达到要求，公众评议结果为96%。但是，督察组近日随机抽查该市一黑臭水体却发现，河水仍有阵阵臭味袭来，岸边留下黑色的污垢痕迹，河涌边有多处污水排放口。多数周边居民表示，这条河依然影响他们的生活，远没有达到不黑不臭。

△在清远，垃圾漂浮在水面上，水体散发阵阵恶臭

再如江西抚州市崇仁县针对督察组转办的某砖厂废弃直排案件，在没有对该砖厂关停到位的情况下便弄虚作假地报送查处情况，直至近期被“回头看”揪出。

还有的地方政府善用“拖字诀”，整改工作毫无进展。进驻广西壮族自治区的中央第五环保督察组到防城港、钦州以及北海等多地进行“下沉”督察时，发现当地为“小冶炼”销号、北部湾海域范围的铁山港区大量强碱性冶炼废渣堆填侵占滩涂约600亩；铁山港约1400亩区域被违规倾倒等问题。但是，这些问题被移交地方后，直至“回头看”启动，当地政府都没有对一起案件进行立案查处，更没有对一人进行约谈、问责、行政、刑事拘留。

至于“小众”的问题，那更胆大包天了。云南昭通市一社区总支书在给督察组带路的过程中蒙骗检查、指东向西、弄虚作假、欺骗督察人员，有意回避督察检查，将督察组带到了另一处垃圾收集点，而非群众举报、督察组需要实地督察的垃圾掩埋地点，从而使督察人员未能实地检查督办群众举报问题。

正部级亲自出马查问题

既有不令人省心的地方政府，又有不时制造障碍的“难缠小鬼”，中央环保督察组的工作难度可想而知。

对此，各个督察组组长或许早已有了心理准备，表现在他们的工作方式上就是身体力行，眼见为实，通过实地走访将督察压力层层压实。

据生态环境部介绍，中央第一督察组组长朱之鑫6月5日冒着石家庄市平山县的高温红色预警，带队查看岗南水库违规建设项目的整改情况。

在现场，他问道，“水库的蓄水量是多少？现在的水位有多高？”，一边了解岗南水库的整体情况，一边掐着手指认真计算。除此之外，他在“回头看”期间还先后到达河北省衡水市核实偷倒建筑垃圾、油烟直排、噪音扰民等举报问题查处整改情况，赴沧州市检查企业未批先建、违规生产情况。

△朱之鑫带队现场检查

在中央第六环保督察组进驻的云南，组长朱小丹现场督查滇池治理情况，查看相关水质净化厂和环湖截污干渠的整改情况。

“滇池的进水来自哪里？”

“调水的水道在哪个方向？水质怎么样？”

“雨污不分流的情况怎么解决？是否已经有了规划？”在督察现场，朱小丹不时打断当地政府负责人的汇报，核实相关问题。

△朱小丹在滇池边进行督察

还是在云南省，朱小丹先后冒雨带队赴昭通市多个现场了解垃圾处理情况。

△昭通市三善堂临时垃圾堆场被绿膜遮罩的垃圾

闪电般的问责

组长们带队检查确实查出来不少问题。在这些问题被督察组曝光的同时，相应的问责也在快速展开。查问题快，问责也快，是这次“回头看”留给公众的印象。

前文提到的抚州市崇仁县向上级报送中央环保督察边督边改材料弄虚作假行为已经被查出。抚州市已对崇仁县县长、常务副县长、环保局局长等4名责任人作出处理。

同时，督察组还就个别地方的严重生态环境问题就地约见了地方党政部门负责人。据报道，在现场看到广西省北海市诚德镍业将200万吨废渣露天堆放在铁山港、占用海滩面积超过400亩后，中央第五环保督察组副组长、生态环境部副部长翟青专门约见了北海市党政主要负责人，要求他们认清北部湾生态环境保护的严峻形势，切实推进问题解决。

此外，因为表面整改等问题，还有宁夏银川市市长、江西省南昌市政府分管副市长、广西钦州市委书记等人被督察组约谈。

△诚德镍业的废渣堆场（图源第一财经记者 章轲）

据生态环境部通报，截至6月14日，被“回头看”督察的10省（市）已问责630人。截至这个时间点，各被督察地区已完成查处3206件，其中立案处罚641家，罚款5807万元；立案侦查75件，拘留58人；约谈365人。

而根据“回头看”安排，目前各督察组正在开展第二阶段下沉地市督察，持续时间为15天左右，并继续受理群众生态环境信访举报。

政知圈（微信ID：wepolitics）相信，还有更多“表面整改”“假装整改”“敷衍整改”等生态环保领域形式主义、官僚主义问题，和群众反映突出或重复举报不断的生态环境问题被陆续曝光。

资料丨生态环境部官网 中国环境报 第一财经 法制日报 新华社等

责任编辑：余鹏飞