2017中央决算:“三公”经费减5.65亿 扶贫费增3成

原标题：2017中央决算：扶贫和大气污染防治投入增30.3%和40%

受国务院委托，财政部部长刘昆今天下午向十三届全国人大常委会第三次会议作2018年中央决算报告。报告显示，2017年中央一般公共预算收入总量82756.73亿元、支出98256.73亿元，赤字15500亿元，与预算持平；“三公”经费支出43.6亿元，比预算数减少17.87亿元，比上年降低5.65亿元；此外，中央财政继续在扶贫、民生和生态环保等重点领域加大保障力度，扶贫投入比 2016年增长30.3%，大气污染防治资金比2016年增长43%。

受国务院委托，财政部部长刘昆作关于2017年中央决算的报告。来源：中国人大网

“三公”经费持续下降 比2016年少支出5.65亿元

2017年中央一般公共预算收入81123.36亿元，为预算的103.2%。加上从中央预算稳定调节基金以及中央政府性基金预算、中央国有资本经营预算调入1633.37亿元，收入总量为82756.73亿元。中央一般公共预算支出94908.93亿元，完成预算的99.1%。加上补充中央预算稳定调节基金3347.8亿元，支出总量为98256.73亿元。收支总量相抵，中央财政赤字15500亿元，与预算持平。

就公众关注度较高的中央“三公”经费，刘昆介绍，2017年中央本级财政拨款支出43.6亿元（包括基本支出和项目支出安排的经费），比预算数减少17.87亿元。其中因公出国（境）经费16.83 亿元，减少1.99亿元；公务用车购置及运行费23.17亿元，减少11.87亿元；公务接待费3.6亿元，减少4.01亿元。

这主要是因为中央部门贯彻落实中央八项规定精神和国务院“约法三章”有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出，以及受客观因素影响，部分因公出国（境）、外事接待任务未实施，公务用车支出大幅减少。

北京时间记者梳理发现，2016年中央“三公”经费支出为48.25亿元，比预算数减少23.5%，与上年相比下降10.2%；2015年支出53.73亿元，决算比预算数减少9.43亿元，与上年相比下降8.6%。从2011至2016年，中央本级“三公”经费财政拨款支出分别为93.64亿元、74.25亿元、70.15亿元、58.8亿元、53.73亿元和48.25亿元，数据逐年下降，表明中央部门落实“三公”支出“只减不增”的承诺效果显著。

扶贫投入持续增加 全年减少农村贫困人口1289万

“2017年，我们加大对供给侧结构性改革、扶贫、基本民生、生态环保等重点领域保障力度，促进了经济社会持续健康发展”，刘昆在报告中说。

为贯彻贯彻精准扶贫、精准脱贫基本方略，进一步集中资源、突出重点，中央财政大力支持脱贫攻坚，2017年补助地方专项扶贫资金861亿元，比 2016年增长30.3%。同时安排地方政府债券额度 600亿元，用于改善贫困地区生产生活条件，并将贫困县涉农资金统筹整合使用试点扩大至全部832个贫困县，全年整合资金3286亿元，由贫困县根据脱贫需要因地制宜统筹使用资金。全年减少农村贫困人口1289万，超额完成年度减贫任务。

在基本民生保障方面，中央财政也持续增加投入。教育领域统一城乡义务教育学生“两免一补”政策，1400万进城务工农民工随迁子女实现相关教育经费可携带，全面改善8万余所义务教育薄弱学校基本办学条件；医疗领域，取消了实行60多年的药品加成政策，开展了生育保险和职工基本医疗保险合并实施试点；城乡居民基本医疗保险财政补助标准由每人每年420元提高到450元，基本公共卫生服务项目年人均财政补助标准由45元提高到50元。

就业和社会保障工作中，城镇新增就业1351万人，机关事业单位和企业退休人员基本养老金标准提高了约5.5%并按时足额发放；整合设立困难群众救助补助资金，惠及7797万困难群众，提高优抚对象等人员抚恤和生活补助标准，惠及860万优抚对象；同时支持棚户区改造开工609万套，改造农村危房190.6万户。

生态环保投入加大 大气污染防治资金比2016年增长43%

中央财政对支持生态文明建设和改善生态环境质量的投入也在增加。2017年，中央财政大气污染防治资金比2016年增长43%，支持落实京津冀及周边、长三角、珠三角地区大气污染防治重点任务。在12个城市开展北方地区冬季清洁取暖试点；推动重点区域和长江、黄河、南水北调工程上游及汉江等重点流域水污染防治；在51个畜牧大县启动实施畜禽粪污资源化利用项目。国家重点生态功能区转移支付规模达到627亿元；全国享受重点补助的县域达819个。此外，预算500亿元的中央预备费实际支出60.7亿元，也用于大气污染成因与治理攻关等方面。

北京时间记者注意到，刘昆还提到预算公开力度的加大：2017年首次在中国政府网、财政部门户网站集中公开中央预算、中央部门预算和中央对地方转移支付预算，方便人大代表和社会公众监督。公开部门预算的中央部门增加到105个，公开内容更加细化，公开时间比2016年提前8天。

责任编辑：余鹏飞