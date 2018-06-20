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去年中央“三公”经费支出43.6亿元 公车支出减少

去年中央“三公”经费支出43.6亿元 公车支出减少
2018年06月20日 15:50 人民日报
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　　原标题：去年中央“三公”经费支出43.6亿元 公车支出大幅减少

　　受国务院委托，财政部部长刘昆向全国人大常委会作关于2017年中央决算的报告。报告显示，2017年，中央本级“三公”经费财政拨款支出合计43.6亿元，比预算数减少17.87亿元。

　　“三公”经费中，因公出国（境）经费16.83亿元，减少1.99亿元；公务用车购置及运行费23.17亿元，减少11.87亿元；公务接待费3.6亿元，减少4.01亿元。

　　刘昆指出，主要是中央部门贯彻落实中央八项规定精神和国务院“约法三章”有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出，以及受客观因素影响，部分因公出国（境）、外事接待任务未实施，公务用车支出大幅减少。

　　记者查阅资料发现，2017年中央本级“三公”经费不仅比预算数大幅减少，“三公”经费已连续多年呈下降趋势，去年相比2016年“三公”经费支出48.25亿元减少了4.65亿元。

责任编辑：霍宇昂

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