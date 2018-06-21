首艘国产航母首次海试项目全部完成 预计年底交付

原标题：首次海试项目全部完成，中国首艘国产航母预计年底交付海军

中国船舶重工集团董事长胡问鸣透露，我国第一艘国产航母于日前成功完成了首次海试工作，据悉该航母于5月13日从辽宁省大连造船厂出海进行首次海上试验，据悉，国产航母首次海试主要集中在检验船舶动力系统的可靠性和稳定性上。

据“人民网英文版”网站6月20日报道，6月19日，中国船舶重工集团董事长胡问鸣透露，中国第一艘国产航母于日前成功完成了首次海试工作，据悉该航母于5月13日从辽宁省大连造船厂出海进行首次海上试验，据悉，国产航母首次海试主要集中在检验船舶动力系统的可靠性和稳定性上。

据报道，国产航母的建造和海试进度都比计划要提前，在完成所有测试之后将交付中国海军，专家预计，首艘国产航母将在今年年底前交付中国海军。

报道称，胡问鸣透露，中船重工在制造新设备和应用新技术方面取得了重大进展，所有关键项目的质量都得到保障，各种研发工作都在有序推进。

首艘国产航母是继辽宁舰之后，中国第二艘航空母舰，该航母于2013年开工建造，于2018年5月13日首次出海试航。

责任编辑：张玉