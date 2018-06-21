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我国首设“中国农民丰收节” 时间定每年农历秋分

我国首设“中国农民丰收节” 时间定每年农历秋分
2018年06月21日 09:56 中国政府网
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　　原标题：国务院关于同意设立“中国农民丰收节”的批复

　　国务院关于同意设立“中国农民丰收节”的批复

　　国函〔2018〕80号

　　农业农村部：

　　关于申请设立“中国农民丰收节”的请示收悉。同意自2018年起，将每年农历秋分设立为“中国农民丰收节”。具体工作由你部商有关部门组织实施。

　　国务院              

　　2018年6月7日          

　　（此件公开发布）

责任编辑：张玉

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