我国首设“中国农民丰收节” 时间定每年农历秋分

原标题：国务院关于同意设立“中国农民丰收节”的批复
国务院关于同意设立“中国农民丰收节”的批复
国函〔2018〕80号
农业农村部：
关于申请设立“中国农民丰收节”的请示收悉。同意自2018年起，将每年农历秋分设立为“中国农民丰收节”。具体工作由你部商有关部门组织实施。
国务院
2018年6月7日
（此件公开发布）
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