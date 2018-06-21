我国首设“中国农民丰收节” 时间定每年农历秋分

原标题：国务院关于同意设立“中国农民丰收节”的批复

国务院关于同意设立“中国农民丰收节”的批复

国函〔2018〕80号

农业农村部：

关于申请设立“中国农民丰收节”的请示收悉。同意自2018年起，将每年农历秋分设立为“中国农民丰收节”。具体工作由你部商有关部门组织实施。

国务院

2018年6月7日

（此件公开发布）

责任编辑：张玉