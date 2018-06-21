民警被指接受被刑拘者家属吃请 被停职接受调查

原标题：更新|刚刚！乐清4名民警违规接受请吃被停职配合调查

今天中午，乐清公安针对媒体报道乐清市公安局民警接受请吃的情况再次通报情况。

今天凌晨，乐清公安曾通过官方微信公众平台通报情况。

[浙江新闻+]早前媒体报道

一顿饭局十条软中华，女子涉案被刑拘，家属辗转遭遇索贿风波！近日，温州市民王先生报料，自己的妻子突然被刑拘了。而更令他感到蹊跷的是，在他寻找方法解救妻子的过程中，竟然遭遇了一系列的“操作套路”。

妻子突然被刑拘 家属打探消息



中间人与经办民警约起饭局

王先生的妻子许女士，平日里除了师以做美容及房产中介之外，年初时还在温州市区一家信贷公司做兼职业务员。不过早在两个月前已离职。

5月15日，王先生接到乐清市公安局刑侦大队民警电话，称妻子被刑拘。

第二天一早，王先生便赶到乐清市看守所，从警方提供的《拘留通知书》上，王先生得知妻子许女士因为涉嫌诈骗被警方刑事拘留，至于具体详情，警方一概不予透露。

慌乱之下，王先生赶忙找到自己的小舅子商量对策。随后他的小舅子找到了乐清一位朋友打探姐姐的消息。

根据《人民警察法》及相关办案规定，办案民警在案件侦办期间严禁私下与犯罪嫌疑人家属接触。事出蹊跷，王先生便向温州广播电视传媒集团相关平台进行投诉。接到王先生的投诉后，记者马上展开了跟踪调查。

5月18日傍晚，记者陪同王先生和王先生的小舅子以及小舅子的朋友一起来到了乐清市区的MG主题餐厅。然而王先生却被小舅子的朋友要求在门外等候。

随后，记者、王先生的小舅子被邀请参加这个饭局。这位朋友一再强调，饭桌上不能提及和案件有关的事情。

据这位朋友介绍，他是通过一位曾经在乐清市公安局某派出所当过协警的陈某邀请到该案件经办民警的。记者了解到，在酒桌上一共有四位公职人员，一位自称是乐清市公安局刑侦大队副大队长包某，一位是该局刑侦大队机动中队中队长唐某，还有两位是该大队经办民警。事后，经记者以及家属再三确认，此四人身份准确无误。

吃饭地点

请客吃饭又唱歌

中间人承诺一手包办放人事宜

吃饭视频截图。

消费单据

转账记录

酒足饭饱后，曾任协警的陈某表示，他会先行买单，事后再让王先生将钱打给他。就这样，一顿饭连同红酒一起总共5700元，王先生将钱汇入陈某的账户。

之后，陈某提出要王先生陪他去旁边的金色年华KTV玩一会，随后向王先生透露了更多信息。

两小时后，王先生和记者一行借故离开，就这样一折腾，王先生又花了2240元。不过到了第二周，王先生的妻子并未如陈某所说被放出来。

王先生致电陈某询问其中缘由，陈某答复：主犯没抓到，共犯不能处理。等31天才可以取保候审。

相对家属的一无所知，作为局外人的陈某却熟知案情，这让王先生十分费解。到底是谁给陈某泄露了案情信息？

妻子30天后取保候审



中间人索要10条烟“打点关系”

购买中华烟单据

6月9日下午，王先生接到了小舅子朋友打来的电话，说陈某传话给他，要王先生准备10条软盒中华香烟用于打点关系。迫于无奈，王先生又花了6400元买了10条软盒中华香烟。

6月14日早上，正当王先生的妻子被刑拘刚满30天后，小舅子的朋友打来电话，称可以取保候审了。不到十分钟时间，王先生又接到了乐清市公安局刑侦大队民警朱警官的电话。

随后，中间人陈某也给王先生打来电话。

当天，王先生在《取保候审决定书》上才得知，他的妻子是涉嫌乐清某桩信贷诈骗案，因为30天期满采取取保候审，这和中间人陈某所说基本一致。

王先生的妻子许女士表示，在看守所里，很多人也遇到了跟她一样的情况。

6月17日晚，中间人陈某给王先生打来电话，让他第二天下午将10条中华烟送到乐清市区高速路口。6月18日下午3点，记者陪同王先生来到乐清市区高速路口。陈某坐着一辆宝马车如约而至。王先生将装有十条软盒中华香烟的黑色袋子递到了陈某手中。中间人陈某称：他会将香烟送到中队长手上。

专家说法：



涉嫌诈骗，甚至可能涉嫌索贿！

北京德恒（温州）律师事务所合伙人律师 朱利明：“提供了被抓捕的表象，更像是诈骗。但如果中间人陈某和国家工作人员串通获利了，这样的行为就涉嫌索贿了。而且作为国家工作人员将案件的信息透露给他人的话 ，他的行为涉嫌泄漏国家秘密。”

温州大学瓯江学院法学系系主任毛毅坚：“我们司法的领域里面，被某些别有用心的人利用起来。敲诈勒索 、还有诈骗，对这个领域相关部门应当要及时进行整顿。”

责任编辑：张义凌