全国扫黑领导中枢亮相 “四副国三正部”7位领导

原标题：全国扫黑领导中枢全亮相

来源：长安街知事

20日，全国扫黑除恶专项斗争领导小组办公室召开主任会议，“一正六副”领导班子首次公开：

主任为中央政法委秘书长陈一新；

副主任包括：中央政法委副秘书长陈训秋、白少康、雷东生，最高法副院长姜伟、最高检检委会副部级专职委员陈国庆、公安部副部长李伟。

5月，全国扫黑除恶专项斗争领导小组率先亮相，阵容非常强大，共有“四副国三正部”7位领导：

组长为中央政治局委员、中央政法委书记郭声琨；

副组长包括：国务委员、公安部部长赵克志，最高法院长周强，最高检检察长张军，中纪委副书记李书磊，中组部副部长齐玉，以及陈一新。

至此，这项在全国部署、为期三年的专项斗争，其“领导中枢”全体走到台前。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，13位领导并非清一色的“政法人”，李书磊、齐玉分别来自中纪委、中组部，白少康则兼任中纪委常委、国家监察委委员。这种“非常规配置”大有深意。

此次扫黑除恶的一大重点是深挖黑恶势力背后的“保护伞”，他们大多具有公职身份，只有纪检、组织部门深度参与、同政法部门形成合力，方能事半功倍、除恶务尽。郭声琨曾表示，对政法系统内部充当“保护伞”的，要敢于刀刃向内，坚决清除害群之马。

“保护伞”的能量有多大，以至于中央如此重视？我们知道，四川黑老大刘汉之所以能逍遥法外，就是因为攀上了周永康和周滨。周家父子大肆公权私用，帮助刘汉打击竞争对手，事实上充当了刘汉的“保护伞”。

类似的案例在基层还有很多。有河南“扫黑除恶第一案”之称的“狄治民涉黑团伙案”中，“保护伞”发挥了重要作用，甚至连市委书记的话都不好使。

狄治民成立所谓“十八兄弟会”，横行洛宁县兴华镇董寺村20年，甚至村里的警务工作站就设在他家。一名差点被谋财害命的村民说：“头几年不敢告。再后来，警务工作站的牌子都竖他家门口了，更不敢告了。”

有的村民曾到上级部门举报狄治民及其团伙，反而遭到严厉的报复。“我到上级告狄治民，就有人给狄治民说我告他了。”2012年，狄治民竟然当选为县人大代表，有村民甚至称他为“皇上”。

村民王建峰曾与狄治民打官司，胜诉后长期无法执行，逼得他喝农药自杀。时任市委书记对该案作出批示，但15年过去，该案仍未能执行。

对这些怪象，新华社旗下的《半月谈》直接发问：20年来，“十八兄弟会”骨干成员及其家族势力违法犯罪事实涉及上级党委、政府、人大及民政、教育、交通、信访、公安、烟草等管理范围，为什么没有一个部门认真依法追究其刑事责任？

2017年8月初，当地公安局成立专案组，查办狄治民及其团伙。截至目前，此案已有19人被逮捕，涉案35起，涉及罪名13个。纪检监察部门与警方合力深挖背后“保护伞”，8名公职人员被采取留置措施，相关涉案人员陆续投案。

从1月至今，全国范围的扫黑除恶已经持续5个月，取得了大量成绩，但也存在一些问题。陈一新昨日就指出，一些地方对“保护伞”有所顾忌。

对此，陈一新强调用好“三个策略”，即重点案件下管一级，防止各种不正当因素的干扰；复杂案件异地用警，确保黑恶势力及其背后“保护伞”得到依法严惩；中央和省级督导工作力争尽快启动，层层传导压力、层层压实责任，确保各项措施落到实处。

此次扫黑除恶专项斗争将持续3年，针对黑恶分子及其“保护伞”的战斗，才刚刚打响。

责任编辑：余鹏飞