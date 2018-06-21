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环境部:汕头治污光说不练 漠视督察整改令人震惊

环境部:汕头治污光说不练 漠视督察整改令人震惊
2018年06月21日 18:28 澎湃新闻
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　　原标题：环境部：治污光说不练，汕头市对督察整改的漠视程度令人震惊

　　中央第五环保督察组于2018年6月5日进驻广东省，对第一轮环保督察整改情况开展“回头看”。6月15日，督察组副组长、生态环境部副部长翟青带队赴汕头、揭阳两市就练江流域污染整治情况开展下沉督察。

　　督察组现场检查各种点位16个，走访问询30余人，并听取了汕头、揭阳两市党政领导关于练江流域污染整治情况的汇报。督察发现，纳入督察整改方案的练江污染整治重点项目进度严重滞后，练江及其支流水质污染依然严重。

　　一、基本情况

　　练江是粤东地区第三大河流，也是汕头、揭阳两市的母亲河，发源于揭阳普宁市白坑湖水库，流经揭阳的普宁市，以及汕头的潮南和潮阳两区，在潮阳区海门湾入海，干流全长71.1公里，流域面积1353 平方公里。改革开放以来，特别是近二十年来，练江流域纺织、印染、电子拆解等行业迅猛发展，加之配套环保基础设施建设滞后，练江流域污染问题不断加剧。

　　2016年11月，第一轮中央环保督察将练江流域污染问题作为督察重点，督察反馈指出：汕头、揭阳两市长期以来存在等靠要思想，练江治理计划年年落空，应于2015年底建成的5座污水处理厂及配套管网、3个污泥处置中心、3座垃圾焚烧发电厂、2座垃圾填埋场无害化改造工程等无一建成，每天约62万吨生活污水直排环境。因此，广东省委对时任汕头市委书记陈茂辉等人实施了问责，练江污染整治也被纳入全省中央环保督察11个重点整改任务之一。但第一轮督察以来，当地整改工作流于形式，纳入整改方案的任务仅个别真正落地，污染问题依旧非常严重。

　　二、存在的问题

　　督察发现，练江水质仍呈下降趋势。2017年练江入海断面，即海门湾桥闸断面氨氮浓度为6.86毫克/升，同比上年上升33.5%，未完成广东省下达的“主要污染物指标化学需氧量、氨氮浓度同比下降10%”的目标。2018年1-5月，海门湾桥断面水质综合污染指数较2017年同期又上升8.8%，形势十分严峻。

汕头市潮阳区练北大坑水体严重黑臭汕头市潮阳区练北大坑水体严重黑臭

　　一是水体污染触目惊心。练江流域人口467万，根据测算日产生活污水近100万吨，其中近70万吨直排环境，流域内所见水体几乎都色黑如墨。尤其是汕头市，截至目前所有乡镇均未有效处理生活污水，铜盂、谷饶2个乡镇虽然建成污水处理厂，但由于缺少配套管网，或成为“晒太阳”工程，或从沟渠抽水处理后再排入沟渠。督察组随机检查练北大坑、谷饶溪、北港河，水体均严重黑臭，而且漂浮垃圾、粪污和死鱼，特别是北港河两岸，遍布垃圾，景象十分不堪。督察人员在谷饶溪现场取样监测，溶解氧仅为0.05mg/L。

　　根据监测数据，2018年1-5月练江汕头境内几条重要支流北港河、官田水、峡山大溪和中港河的COD平均浓度分别达151mg/L、226mg/L、154mg/L和325mg/L，其中中港河监测最高浓度达到527mg/L，超过地表水Ⅴ类标准12倍。

汕头市潮阳区谷饶溪色黑如墨汕头市潮阳区谷饶溪色黑如墨

　　二是垃圾遍地令人震惊。根据汕头、揭阳两市提供的数据，练江流域每天产生生活垃圾约4800吨，无害化处理量仅约2700吨，广东全省仅3个区县未完成“一县一场”（一个县建设一个垃圾处理场）建设，其中两个就在练江流域。由于垃圾处理能力 严重不足，导致垃圾乱堆乱弃、非法填埋或就地焚烧等问题十分突出。督察所到之处，水里、田里、岸边、路边、屋边随处可见垃圾。

　　汕头市潮阳区谷饶镇大坑村工业废弃物随意倾倒、焚烧；铜盂镇李仙村的稻田里堆放大量生活垃圾、工业废物，甚至还有电子垃圾等危险废物；铜盂镇草尾村河涌内淤积大量生活垃圾。一些地方现场情景惨不忍睹、不忍目睹。

汕头市潮南区陈店镇河涌淤满垃圾汕头市潮南区陈店镇河涌淤满垃圾
汕头市潮阳区农田内焚烧生活垃圾和电子废物汕头市潮阳区农田内焚烧生活垃圾和电子废物

　　三是整改任务严重滞后。广东省督察整改方案涉及练江污染整治的项目进展严重滞后，汕头市13个整改工程无一按期完成，揭阳市9个整改工程仅污泥处置中心和云落垃圾填埋场完成整改。14个污水处理设施及配套管网建设任务全部滞后，流域内已建成的15个污水处理项目，真正能够发挥减排效益的仅有5个。

　　与2016年第一轮督察时相比，揭阳普宁市和汕头潮阳区均未新增污水处理能力；汕头潮南区虽投运3座污水处理厂，但进水COD平均浓度不到100mg/L，最低的仅为40-50 mg/L左右，基本上是“清水进清水出”。

生活污水直排，屋边沟渠粪污随处可见生活污水直排，屋边沟渠粪污随处可见

　　四是管理粗放乱象丛生。汕头市对垃圾随处倾倒、填埋、焚烧，以及偷倒工业废物的日常监管严重缺失，一有空地就有垃圾，水边、路边概不类外。汕头市潮阳区官田水沿岸150米的河堤曾有数百吨生活垃圾，当地为应付督察，临时覆土掩埋；普宁市占陇镇一垃圾焚烧站将炉渣、飞灰及油泥弃置河边，为应付检查，临时用沙土掩埋，性质恶劣。特别是在督察组听取汕头市委市政府汇报时，有关区县、有关部门对环境保护、督察整改、项目建设等基本情况说不清、道不明，甚至一问三不知，对中央环保督察整改工作的漠视程度令人震惊。

为应付督察潮阳区官田水沿岸临时掩埋生活垃圾为应付督察潮阳区官田水沿岸临时掩埋生活垃圾
普宁市占陇镇小垃圾焚烧厂非法掩埋炉渣油泥普宁市占陇镇小垃圾焚烧厂非法掩埋炉渣油泥

　　三、失职失责

　　督察感到，汕头和揭阳两市对练江污染治理的重要性、严肃性认识不足，站位不高，作风不实。尤其是汕头市各级党委、政府对练江污染问题熟视无睹，对治污工作能拖则拖。2015年广东省出台练江污染整治实施方案，并作为全省十大民生实事进行督办，但整治计划基本落空；据汕头市汇报，2014年以来，汕头市级财政投入练江整治资金仅1.58亿元，且主要用于水闸、排涝泵站等水利工程建设，特别是中央环保督察反馈后的2017年，市财政局仅投入600万元用于练江治理，经问询仅用于水利工程建设。

　　2016年第一轮中央环保督察反馈以来至2018年3月底，汕头市委很少专题研究练江治理和督察整改工作，主要领导只在督察反馈后的第4天带队现场督导1次，此后再未带队组织专题督办检查。潮阳区纺织印染中心是练江污染整治中进展最慢的项目，整改方案要求2018年印染企业全部入园，但园区至今未完成选址工作，即便如此，区委也未专题研究。

　　不担当、不碰硬问题也十分突出。潮阳区纺织印染中心在建设中一遇到困难就停止推进，在建与不建上摇摆不定。谷饶镇污水处理厂2015年开始运行，但由于各种原因，至今仅建成配套干管1.14公里。河长制形同虚设，牌子立得很漂亮，但牌子之下的河道就是垃圾，现场检查练北大坑、官田水等河涌，一些基层河长对自己的职责不清楚，更未开展过有效的工作。

　　针对上述问题，督察组副组长、生态环境部副部长翟青在听取汇报时强调，必须认真贯彻落实习近平生态文明思想，切实提高政治站位，正视问题，真抓实干，坚决扛起练江流域污染治理的政治责任，确保督察整改落地见效。根据督察要求，6月17日，汕头市委召开常委会研究决定：市有关领导、各有关部门负责同志定期到练江污染严重地方驻点督办，帮助协调解决问题；组织人大代表、政协委员逐村巡查，督办整改落实；在汕头日报、汕头电视台等设立“环境整治曝光台”，发动群众曝光环境污染问题，不断传导压力。

　　督察组将根据“回头看”有关要求，进一步核实情况，查清问题，依法依规做好后续督察工作，对督察整改不作为、不担当甚至失职失责的，将依法依规查处到位。

　　来源：生态环境部微信公众号

责任编辑：余鹏飞

官田练江督察
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