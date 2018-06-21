原标题：美议员为什么喊出要跟台湾“建交”？

[环球时报-环球网报道 记者 范凌志]20日，来自加州的共和党籍美国众议员罗拉巴克（Dana Rohrabacher）在国会提出议案，呼吁美国“开始与台湾恢复外交关系的程序”，要求摒弃美国历届政府执行了几十年的一个中国政策，改为采用“一中一台”政策，承认台湾为“主权独立的国家”。罗拉巴克的言论引起了台湾媒体的极大关注，也让一些亲绿网民兴奋不已。罗拉巴克是何许人也？为何他会提出这样一个天方夜谭的议案？在接受《环球时报》记者采访时，中国社会科学院美国研究所研究员袁征表示：“对议员来说，有人给了他支持和好处，他就要作出自己的姿态，这主要是出于政治动机，即使他自己也知道不可能通过。”

老牌反华政客罗拉巴克

在20日的提案中，罗拉巴克表示“一个中国”政策有瑕疵，应改为“一中一台”，并承认台湾是一个主权国家。提案还要求美国政府大力支持台湾“全面参与联合国”及任何必须以国家身份参与的组织。

“他是老牌的反华政客。”在采访中，袁征一听到罗拉巴克这个名字，就立刻给出这样的评价。罗拉巴克是美国国会众议院外交关系委员会的资深成员，他曾对美国之音说，他有两大人生爱好：冲浪和反共。

图：罗巴拉克

在查阅罗拉巴克资料时，《环球时报》记者发现，对他报道最积极的并非正规媒体，反而是境外某邪教团体的所谓“媒体”，这些“媒体”的曝光量约占罗巴拉克总曝光量的一半以上。袁征表示，“罗拉巴克的立场从来都是极端反华，有点像美国政坛上代表极端保守势力的参议员杰西·赫尔姆斯，这跟他的个人经历和选区有关。”

绕不开的“台湾连线”

罗巴拉克还有一个身份，美国国会“台湾连线”的发起人，所谓“连线”，是美国国会常见的一种组织形态，研究美国国会的学者苏珊·哈蒙德（Susan Webb Hammond） 在专著《国家政策制定中的国会连线》中提到：“连线的出现是20世纪后期国会的一个特点。它们是由议员自愿结成的有组织的协会， 虽在议会规则中得不到承认，也不在国会机构的编列预算之中，但仍力图在国策中发挥作用。”国内学者张光、刁大明在研究报告《美国国会“台湾连线”成员分布 决定因素实证分析》中说，众议员成立连线的手续简单，只要向会务委员会（House Committee） 申请，说明连线的名称、目的、人员组成等基本情况， 就可成立自己感兴趣议题的连线。

“‘台湾连线’，就是美国国会内部的一些议员，他们出于某种政治、经济利益支持台当局立场而形成一个分散性的结盟，这是共和、民主两党都有参与的一个阵线，他们是所谓‘台湾的朋友’”。袁征对《环球时报》记者说，长期以来，台湾不断邀请这些议员去访问，在旅途中给他们一些方便和好处，同时进行游说。另外，在美国选举里，有一些跟台湾相关的企业或投资曾给他们站台，对台军售就是一个典型的例子，“所以他们起码会从形式上对台湾当局的立场给予支持。”

“要把大象放冰箱，需要分几步？”

罗拉巴克的议案随即引来了台当局的积极回应，台“外交部”21日称：“感谢所有友台友人，将持续推动‘台美关系’发展。”此外，罗拉巴克的言论也吸引了台湾媒体的大量关注，有亲绿网民欢呼“美国不知帮了多少次台湾了”、“合乎国际潮流”。

但也有网友对罗拉巴克的做法表示不屑：“美国利益就是让台湾这个驴背着的钓竿线上绑着红萝卜，驴永远以为吃得到红萝卜，却不知道是帮美国驮着军火利益。”

在接受《环球时报》采访时，台湾政治大学政治学博士张亚中表示：罗拉巴克是一名议员，不是决策者，讲话不用负责任，他的话只是为了让大家“爽一下”而已。同样，台湾媒体和一些网民之所以很兴奋，是因为一般台湾老百姓对国际关系的认知不会很深刻，他们只有很简单的逻辑“美国能跟台湾‘建交’有什么不好？”这种非常直接的反应。“他们不会想到，美国真的推动这个事情，会对两岸关系乃至中美关系产生多么巨大的震撼，没人去想什么后果和可行性，他们也是‘看着很爽’就好了。”

张亚中还表示，台湾媒体和网民的反应也透露出一种焦虑感，民进党可能会抓住机会炒作一下，但对一般稍有常识的人来说，都没有兴趣理会这种言论，就好像一个国会议员说应该“每个公民都发一百万”，这很可笑，没人会真把他当回事的。

“美国跟台当局‘建交’的可能性微乎其微。”袁征对《环球时报》记者说，每年，美国国会里都会出现很多千奇百怪的议案，每个议员都会出于不同的政治、经济目的提出议案，这些议案却往往连讨论议程都排不上就被丢到一边，胎死腹中，只有真正有可行性和影响力的议案才会被规则委员会加入到讨论议程，由专门的委员会讨论，之后才会交给国会来投票，提出议案只是第一步。

袁征提到，自己刚刚去了美国，与美国国务院台湾事务协调处官员沟通过，“对方把美国基于中美三个联合公报的一个中国政策原原本本复述了一遍，用来表示美国的立场没有任何改变。美国怎么可能跟台当局建立‘外交关系’呢？这就意味着要跟大陆断交，台湾能跟大陆相提并论吗，不是一个重量级的。”

既然没有可能，为何罗拉巴克还要提出议案呢？对此，袁征说，这种非常荒唐的议案，罗拉巴克本人也知道不可能通过，这只是为了讨好选民或金主作出的姿态，完全是出于政治动机。

议员只管放话，不考虑可行性和后果，这很容易让人想到一个笑话：“要把大象放冰箱，总共需要几步？”对此，袁征表示，确实很类似。

责任编辑：刘德宾 SN222