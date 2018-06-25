美防长关键时刻访华 美媒：中美直面多项棘手议题

原标题：美防长“关键时刻”访华 美媒：中美直面多项棘手议题

参考消息网6月25日报道 美媒称，美国国防部长吉姆·马蒂斯本周将访问北京，这是特朗普政府的国防部长首次访问中国。

据美联社6月24日电报道，马蒂斯此行凸显出美国与其在东亚的主要对手彼此接触的必要性，尽管它们之间的分歧和相互猜疑越来越突出。

报道认为，马蒂斯之行正值两国关系的困难时期，以下是两国间一些棘手的问题：

南海

在马蒂斯与中国官员的磋商中，南海问题可能将是议事日程的首要话题。马蒂斯本月早些时候说：“可以说，如果中国不找到一条与所有利益相关国进行更多合作的途径，那么它就会面临后果。”五角大楼上月撤销了对中国参加一次大规模多国海军演习的邀请，称这是对南海军事化的“初步回应”。

朝鲜半岛

当美国总统特朗普在与朝鲜最高领导人金正恩的会晤中宣布美国将暂停中国和朝鲜一直反对的美韩联合军演时，中国被认为取得了一场重大胜利。据信，马蒂斯和韩国都对此决定感到措手不及。美国和韩国官员现在把这一承诺视为有助于推进与朝鲜的核谈判。中国欢迎这一举动。特朗普此前说，“全面无核化”“已经开始启动”。不过，马蒂斯6月20日被问到他是否看到朝鲜已经开始采取措施实现无核化时说：“我不知道有什么措施。显然，我们正处在这个过程的最开端。”

台湾问题的争议

中国对美国与台湾接触的抱怨越来越多，因为美国试图加强与台湾的交流，并向其出售更多武器。马蒂斯很可能会听到对此更强烈的抱怨，因为特朗普今年签署了鼓励双方高层互访的所谓“台湾旅行法”，而且国防部同意美国承包商向台湾武装部队提供其所寻求的柴电潜艇技术。美国政府去年还批准了一项价值14亿美元的对台军售计划，尽管为了安抚北京方面，美国并没有同意提供台湾领导层想要的一切。

特朗普的“太空部队”呼吁

特朗普此前宣布他指示五角大楼设立新的“太空部队”，这引起了中国的关注，并可能成为这次北京访问讨论的内容之一。虽然自1969年的月球登陆以来，美国在太空发展中一直占主导地位，但中国正在取得长足进步，而俄罗斯正在衰落。

解放军的海外活动

除了加强在南海的存在外，中国人民解放军还扩大了在美国及其盟友传统上占据支配地位的地区的影响力。最引人注目的是，中国去年在吉布提建立了第一个海外军事基地，与美国等一些国家一样在这个非洲之角国家设立了军事设施。

图为美国国防部长马蒂斯。（2017年2月16日摄） 新华社记者叶平凡摄

当然，作为以保持绝对力量优势和全球作战能力为要旨的美军来说，单纯依靠一线部队加强训练和创新的“努力”，显然是远远不够的。想要实现让美军“再次强大”的目标，自然也得走“要钱”和扩军的老路。美《国防战略》报告提出，要通过可持续性和可预测性的国防投资来强化美国关键军事能力的现代化，以及有针对性、有计划地扩充人员和装备规模，来满足新战略提出的目标和需求。发展上述“关键军事能力”的具体举措，包括更新三位一体的战略核力量和核反击设施；重建太空和网络作战能力并强化网络防御和作战整合力量；从战略到战术层面全面实现C4ISR（指挥，控制，通信，计算机，情报，监视和侦察）系统的现代化，夺取战场信息和态势感知优势；提高应对弹道导弹威胁的能力；提高复杂作战环境下的各军种协同的联合杀伤能力；提高在海陆空天环境下的部队前沿机动和弹性部署能力；列装包括人工智能和无人装备在内的先进自动化系统，并发展多域战场条件下具有灵敏度和适应力的后勤系统。

报告着力于发展上述“关键能力”有2方面考虑。其一，是在过去的15年中，美军的现代化发展进程受到反恐作战需求和军费限制的双重挤压。许多国防新技术项目的经费投入不足，现代化进程缓慢，新装备的列装部署也一再拖延。美军近年来的经验显示，国防现代化项目一旦被预算限制所“牵制”，不仅会影响美军的能力建设，也同时增加了长期的军费负担（被拖延的项目不会被彻底废止，而投资的延迟只能徒增人力、技术和时间成本）。因此，增加对国防现代化项目的投入是为了“补偿”过去的延迟和积压。其二，则是出于增加军费投入要“有的放矢”的考虑。尽管美军素来“财大气粗”，在特朗普执政初期更有军费逆势上扬之势，但如果不做审慎规划，再多的军费投资也会被繁复的日常需要所抵消。报告所提出的八项关键能力，均是事关美军战斗力提升和国防安全需求，并能在未来确保美军拥有对竞争对手的不对称优势的重要能力。美国《国防战略》所覆盖的国防现代化项目规划延伸至2023年，如果上述战略能够得到执行，则届时美军有望大大提升其现代化作战能力和技术优势。

不过，增加军费投入和完善发展规划固然能够逐渐改善过去军费投资的困境，但另一个阻滞美军力量建设的“罪魁祸首”——部队和军事机构的官僚主义习气，则势必要通过改革来加以改变。《国防战略》提出，美国军事体制和国防管理机构中盛行的官僚主义原则，严重降低了美国国防管理的效能和反应能力。因此，需要实现向结果导向和问责制主导的“绩效文化”的转型。这一转型目标包括简化装备研发和供应保障流程以适应部队需求，调整组织结构以提高创新能力，降低管理成本并完善采购流程，强化作战和情报职能并裁减非作战部门，以及巩固美国国防创新的技术和体制基础等。上述设想，显示了在美军中度过大半生的美防长马蒂斯和参联会主席邓福德熟谙美国国防体制的弊病，也提供了革新现有体制的合理方向。但“伤筋动骨”的体制改革毕竟不像“花钱办事儿”的军费投资那样“立竿见影”，不仅转型过程漫长，还可能遭遇固有官僚机构的抵制和对抗。同时，特朗普政府至今仍难以克制的内部混乱和政局动荡，也会对美军的预算和战备等工作产生负面影响。因此，《国防战略》中提出的改革设想能否顺利实现，乃至“让美军再次强大”的愿景能否得偿所愿，人们仍须拭目以待。

资料图片：美国国防部长马蒂斯。（图片来源于网络）

责任编辑：张玉