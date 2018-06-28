这两天 5位副部级央企领导走马上任

原标题：2天，5位副部级央企领导走马上任

6月26日至27日两天之间，5位副部级央企领导走马上任。

这5个央企分别是中国船舶工业集团有限公司（简称“中船集团”），中国航天科技集团有限公司（简称“航天科技”），中国航空工业集团有限公司（简称“航空工业”），中国宝武钢铁集团有限公司（简称“中国宝武”），中国第一汽车集团有限公司（简称“中国一汽”）。

5位履新的央企领导分别是中船集团总经理杨金成，航天科技总经理袁洁，航空工业总经理罗荣怀，中国宝武董事长、党委书记陈德荣，中国一汽总经理奚国华。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，其中，中国一汽总经理岗位已经空缺了近两年。2016年7月，中国一汽前任总经理许宪平转任中国通用技术（集团）控股有限责任公司董事长，一汽总经理一职自此一直空缺。

中船集团总经理岗位和中国宝武董事长岗位，则空缺了三个月。今年3月，1957年出生的中船集团前任总经理吴强卸任。同月，中国宝武前任董事长、党委书记马国强调任湖北省委副书记。

航天科技和航空工业都是5月初，刚对领导班子作出调整：航天科技前任总经理吴燕生和航空工业前任总经理谭瑞松，分别任所在公司的董事长、党组书记。

此番履新的5位央企领导，都是“60后”，杨金成、奚国华都是1963年生人，袁洁生于1965年8月，罗荣怀、陈德荣生于1961年。

其中，杨金成、袁洁、罗荣怀、奚国华都是业内公认的专家型领导干部。

在业内，中船重工被称为“北船”，中船集团被称为“南船”。对杨金成而言，这次履新相当于从“北船”，来到了“南船”。

他1988年获得中科院等离子体物理研究所电源工程专业硕士学位后，就来到中船重工工作，曾在中船重工所属的七一九所干了28年，2016年起担任中船重工副总经理、党组成员。

在中船重工任职期间，杨金成曾参与首艘国产航母的研制。其告别“北船”、到“南船”赴任前，中船重工召开了党组会，中船重工党组书记、董事长胡问鸣表示：杨金成是一名有经验的同志，在首艘国产航母从研制到首航及其他分管工作中发挥重要作用，为海军现代化建设和中船重工改革创新作出了很大贡献。

袁洁是国际宇航科学院院士，1986年从国防科学技术大学飞行器系统工程专业毕业后，就进入航空航天系统工作，迄今已有32年。32年间，他曾担任长征四号乙运载火箭副总设计师、副总指挥，长征二号丁运载火箭副总设计师，长征二号丁运载火箭总指挥，还曾兼任中俄联合探测火星工程领导小组副组长。

据报道：从神舟四号飞船到神舟六号飞船的几次发射，袁洁都是在酒泉卫星发射中心度过的。2005年10月，航天员费俊龙、聂海胜乘坐“神舟六号”飞船成功凯旋。袁洁时任上海航天局局长，该局承担了飞船的电源、推进、测控通信等10多个分系统的研制工作。

罗荣怀毕业于南航飞机高空设备专业，1982年参加工作后也一直在航空航天系统工作，迄今已有36年。

他曾在成都飞机工业公司工作多年，历任车间主任、生产指挥长、副总工程师、副总经理等职。后先后担任原中国航空工业第一集团公司总经理助理兼中航商用飞机有限公司总经理、党委书记，上海航空工业（集团）有限公司董事长，中国商用飞机有限责任公司副总经理、党委委员，中国航空发动机集团有限公司副总经理、党组副书记等职。

罗荣怀曾担任歼十飞机、枭龙/FC-1飞机现场总指挥；新支线项目现场指挥部总指挥。曾获“国家科技进步特等奖”、“全国五一劳动奖章”、“中国科协西部开发突出贡献奖”、“国防科技工业有突出贡献的中青年专家”、“全国国防科技工业系统劳动模范”等荣誉称号。

奚国华是教授级高级工程师，毕业于上海铁道学院机车电传动专业，毕业后曾长期与铁道打交道，曾先后担任株洲电力机车研究所所长，北车集团副总经理兼总工程师等职。2014年底，中国南车与中国北车战略性重组，奚国华出任中国中车股份有限公司总裁一职，后任中国中车集团公司副董事长、党委副书记。此番履新前，担任新兴际华董事长、党委书记。

奚国华曾获詹天佑铁道科学技术成就奖，是国家“863”计划现代交通技术领域专家组专家，还曾获得2010年度国家科学技术进步奖一等奖，2017年度国家科学技术进步奖二等奖等奖项。

综上，杨金成、袁洁、罗荣怀、奚国华这4位专家型领导干部，都有丰富的国企任职经历。“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，与上述4人不同，陈德荣曾在地方党政机关任职。

陈德荣毕业于武汉钢铁学院，毕业后曾在杭州钢铁厂工作，担任过杭州钢铁集团公司转炉炼钢厂厂长、浙江冶金集团（杭州钢铁集团公司）副总经理等职。1997年转入仕途，任嘉兴市副市长。之后历任嘉兴市委常委、副市长，嘉兴市市长，嘉兴市市委书记。2010年升任浙江省副省长、温州市委书记，两年后任浙江省委常委。2014年离开浙江，调任宝钢集团总经理。

据报道：就职宝钢集团后，陈德荣最重要的一项工作是创立了第三方电商平台欧冶云商，并推动其成为中国宝武集团首家实施混改的子公司。

责任编辑：余鹏飞