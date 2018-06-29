俄媒：为何美国对中国“不沉航母”如此紧张？

空军轰-6K战机开展岛礁起降训练（资料照片）。新华社发

原标题：俄媒解析美国为何对中国在南海的“不沉航母”如此紧张

参考消息网6月29日报道 俄罗斯军事观察网6月27日发表伊利·列加特的文章《为何美国对中国“不沉航母”如此紧张？》称，围绕南中国海的政治冲突，或者更准确地说是地缘政治冲突具有长期性。不过，这不足为奇，毕竟该对抗将决定谁是未来的全球超级大国。中国尚未强大到足以公开挑战美国。但这只是暂时的。

堪称新“丝绸之路”

文章认为，实际上，如今南中国海堪称新“丝绸之路”。全球贸易进程使其成为世界上最繁忙的海上十字路口。普遍认为，全球25%的海上运输途经世界大洋的这一部分。有评估显示，中国贸易的60%和原油进口的80%也取道这里。简言之，控制这片海域的国家将“自动”获得对其他亚洲国家经济的控制权，因为它可以中断大部分地区贸易，并给全世界带来不可预测的后果。

还有一个专家常常强调的重要方面：许多人都在公开谈论东南亚将成为未来世界经济中心（一定程度上已经是了）。经济的高歌猛进将确保所有领域的跃升：文化、政治和思想。因此，一些人说西方日后或将在人类文明中边缘化，而东南亚将成为第一小提琴手，他们的话有一定道理。因此，中国和美国及其盟友都试图在该地区建立完全的控制权。

文章称，倘若不考虑核三位一体，美国的实力首先是建立在空军和海军基础上的。世界上没有哪国海军可与美国海军比肩。光是现役的尼米兹级航母就有10艘，另有福特级航母的首舰“杰拉尔德·福特”号前不久刚交付海军。其机群很快将增添已正式入役的第五代舰载型战斗机F-35C：隐身、内置弹舱最多可携带8枚GBU-53/B型制导炸弹。

文章称，关于潜艇也无需赘言。美国潜艇无论在质量还是数量上都全面胜出。30艘计划建造的第四代弗吉尼亚级潜艇可以“击沉”任何海上目标，当然还有传奇的海狼级，以及现在还能组成庞大舰队的洛杉矶级潜艇（美国共建造了62艘该级潜艇，但许多已退役）。

文章认为，美国海军体现了对时时处处占优的追求，是由向水面、水下和空中砸下的数千亿美元堆积出来的。谁都不愿与这样一支舰队正面交锋，而最不愿意的当属中国。中国清楚看到本国海军的软肋，因而把强化海军作为国家要务之一。

文章称，目前，中国仅有一艘形成战斗力的航母：命运多舛、从苏联1143型“瓦良格”号改造而来的辽宁舰。该型航母因为可停放飞机数量较少、缺乏弹射装置等缺点在军事专家中名声不佳。首艘国产航母将于本世纪20年代服役，这已是纯中国制造的航母，但它借鉴了苏联经验，实际上代表着1143型航母的发展。也就是说，距离美国航母搭载90架飞机的能力还有很长的路要走。

文章认为，不久前开工建造的003型航母将成为真正的突破，但它能否在2021年前建成令人怀疑。中国没有建造这种级别军舰的经验，它能否胜任不得而知。

被视为“海上堡垒”

文章认为，在中国的超级航母问世之前，人工岛将是真正强有力的军事工具。近年来，它们造成了中美之间严重的政治分歧。中国正在南沙群岛和西沙群岛区域建设这些岛屿。

文章称，在新拍摄的高清照片中，可以看到起飞跑道、机库、雷达和卫星制导所需设备。码头停泊着军舰和运输船只。

文章称，它们实际上是被防空导弹严密保护的巨型“不沉航母”，是部署在美国盟友周边名符其实的海上堡垒。不久前，中国首次向那里派遣军机，其中包括降落在一座岛上机场的轰-6K战略轰炸机。它是对苏制图-16的仿制版，可携带现代化导弹，作战半径大。说到这就不能不提中国第五代战机歼-20。中国势必会在地缘政治斗争的某个阶段努力打出这张王牌。

文章称，不难猜测美国对此作何感想。西方专家已不止一次对南海军事化表示担忧。据他们评估，当前态势或将导致菲律宾失去40%富含石油和渔业公司积极作业的海域。马来西亚不久前也阐明自己的立场，声称不会放弃对南沙群岛一些小岛的权益。同时，它不会觊觎新的领土。

文章称，预测是一件徒劳无益的事。不过应当说，中美爆发全面大战的可能性微乎其微。原因有二：两个世界最强国家的经济高度融合，双方都有核武器。谁都不想看见核战争，因为不会有赢家。这意味着，中美将不得不谈判，在不太重要的问题上作出让步。

责任编辑：张义凌