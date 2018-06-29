时隔3个月再有“医生副部”进京：多次与死神过招

原标题：多次与死神过招的女副省长进京

来源：长安街知事公众号

6月28日，广东省副省长余艳红进京，担任国家中医药管理局党组书记、副局长。此外，该局副局长于文明升任局长。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，余艳红不仅是我国知名的妇产科专家，还是南方医科大学史上首位女校长，今年年初当选为副省长。

全国两会闭幕至今，已有4位女性省部级干部进京履新，除了余艳红，还有天津市委原常委程丽华、陕西省原副省长冯力军、福建省原副省长隋军。

余艳红

首位女校长

官方简历显示，1962年10月生的余艳红是湖南邵阳人，博士生导师，国务院政府特殊津贴专家。1988年妇产科学专业毕业后，她就进入第一军医大学（2004年移交广东省，更名为南方医科大学）工作。

从附属医院医师助教开始，历任妇产科主任、副院长、副校长等职，直至2013年晋升为校长。她也因此成为该校史上首位女校长。

作为国内著名的妇产科领域专家，余艳红在妇产科急危重症及高危妊娠的抢救和处理，以及产前诊断等方面有较深造诣，不但享受国务院特殊津贴，还是新世纪国家百千万人才工程国家级人选。

第一军医大学创建于1951年，1979年被确定为全国重点大学，更名后的南方医科大是全国首批、广东省唯一一所“部委省”共建高校。

余艳红为毕业生拨穗

梳理媒体公开报道可以发现，主政该校时，平易近人的余艳红广受学生们的喜爱。比如2015年9月，学校迎新，当新生们参观心脏标本时，身为校长的余艳红忍不住“披挂上阵”，神采飞扬地亲自上课，给新生讲心脏结构、心绞痛、冠心病等等。

2016年的毕业典礼上，余艳红又走起平民风，引用流行语祝福远行的学子。她说，“竟然能在猴年马月毕业的你们，还果真不一般”“一个个如 PAPI酱、逻辑思维这样的网红们正影响着你的思考与选择”等等。

多次与“死神”过招

其实，除了温婉的工作作风，余艳红更令人敬佩的是她精湛的医术，以及救死扶伤的专业精神。

在接受采访时，余艳红说，自己刚开始学医，就梦想着成为像“万婴之母”林巧稚一样的妇产科医生（林巧稚，中国妇产科学的主要开拓者、奠基人之一，亲自接生了5万多婴儿，被尊称为“万婴之母”、“生命天使”、“中国医学圣母”）。

在余艳红看来，呵护孕妇及胎儿健康，迎接新生命的到来是无限光荣的事情，自己发自内心地热爱妇产科医生这个职业。

她曾披露过这样一个与“死神”过招的惊险案例。如上所述，2004年8月14日，第一军医大学移交广东并更名，而就在当天她接诊了一位因车祸多处出血的孕妇。

当有医生认为早产发动是因外伤所致时，余艳红凭经验认为，患者极可能并发了胎盘早剥甚至内出血，必须尽快进行剖宫产中止妊娠手术，否则大人不保。家属最终同意手术，而术中也证实了余艳红的判断，患者因此转危为安。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）还注意到，余艳红的努力并非局限在南方医科大，而是延伸到了广东省。为降低该省孕产妇死亡率，她用十多年时间进行了重大社会问题“急危重症孕产妇综合救治技术”防治研究，带领团队深入十多个地市数十家医院培训指导各级医师，有力提升了当地基层产科的服务能力。

今年3月，还有一位“医生副部”进京——江西省副省长李利出任国家药品监督管理局党组书记、副局长。李利19岁开始从医，从江西省大余县医院外科医生起步，30岁成为大余县医院院长，期间至少拿了11年手术刀。

4女将进京

今年1月31日，在南方医科大学校长任上，余艳红当选为副省长，负责卫生计生、食品药品监管、民政、人社等方面工作。目前，该校新校长尚未就位。

随着上调国家中医药管理局任党委书记，余艳红又转回了自己的老本行。该局除了要拟订中医药和民族医药事业发展的战略规划，还要负责监督和协调中西医结合工作，以及拟订人才发展规划。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）梳理发现，余艳红是全国两会闭幕至今，第4位进京履新的女性省部级干部。

4月3日，出生于1965年1月的陕西副省长冯力军进京，出任司法部党组成员、政治部主任。

冯力军曾为商洛市委常委、组织部长，后升任省委组织部副部长，并兼任省人社厅厅长。今年1月当选为副省长。

4月4日，出生于1965年4月的天津市委常委、教工委书记程丽华进京，出任财政部副部长。

程丽华此前长期在青海省财政系统工作，任财政厅厅长、副省长。2017年，她转赴天津。

5月份，出生于1961年9月的福建副省长隋军任中国侨联党组成员。这位美国侨眷曾任福建省旅游局局长，宁德市长、市委书记，今年1月晋升为副省长。

责任编辑：张申