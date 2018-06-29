原标题：胡春华说了什么，让这个英国人开心地发了一条推特？

撰文 | 董鑫

最近，中欧高层之间的互动有些密集。

从年初开始，法国、英国、德国相继来华。每次来，他们都是收获满满。

6月27日，在与副总理胡春华会见之后，英国财政大臣哈蒙德就收获了一个给英国农民的惊喜。

他还开心地发了一条推特。

什么惊喜？

政知道（微信ID：upolitics）慢慢道来。

欧洲领导人相继访华

先来看看，这半年都有谁来过。

1月8日-10日，法国总统马克龙访华

1月31日-2月2日，英国首相特雷莎·梅访华

4月7日-13日，奥地利总统亚历山大·范德贝伦和总理库尔茨一同访华

5月24日-25日，德国总理默克尔访华

6月22日-25日，法国总理菲利普访华

6月25日，欧盟委员会副主席卡泰宁出席第七次中欧经贸高层对话

也就是说，除了3月份全国两会期间，每月都有欧洲领导人来访。

中国政府高层也在频繁出访欧洲。

5月16日-21日，国务委员兼外交部长王毅对法国、西班牙、葡萄牙进行正式访问。

5月30日-6月2日，国务委员兼外交部长王毅访问德国、赴布鲁塞尔举行第八轮中欧高级别战略对话。

7月5日-10日，国务院总理李克强将对保加利亚进行正式访问并出席在索非亚举行的第七次中国—中东欧国家领导人会晤、赴德国主持第五轮中德政府磋商并对德国进行正式访问。

接二连三互访，一部分原因是双方既定的议程安排。

比如，奥地利总统范德贝伦和总理库尔茨除了国事访问，还要出席博鳌亚洲论坛2018年年会；李克强即将出访德国，一部分原因也是要主持第五轮中德政府磋商。

再往大了说，今年也是中欧关系的一个特殊年份。

2018年是中国—欧盟领导人会晤机制建立20周年，也是中欧建立全面战略伙伴关系15周年。按照安排，第二十次中国-欧盟领导人会晤也即将举行。

重点是贸易

既定的议程安排之外，探讨贸易问题是欧洲领导人来华的重要原因。

从他们的随行访问团中可以窥见一二。

马克龙访华，率领的是空中客车、达索、欧尚、索迪斯等50多家法国大型企业的商界领袖。

特雷莎·梅访华的代表团中，包括豪华轿车巨头阿斯顿·马丁、阿斯利康制药公司和苏格兰威士忌协会等商界领袖，飞机前的合影还走红了一位拎着奶粉罐的高管。

奥地利也是史无前例的高规格“巨型”访华团，足足250人，包括170位企业家、30名科学研究人员和文化学者。

默克尔在访华之前录制了一段视频，视频中直言，她要来中国“谈谈贸易问题”。

在抱着大笔订单回国之后，这些领导人还要关心如何落实。

比如，前几天法国总理菲利普访华之前，接受中国媒体采访时就明确表示，自己此行是为了初步落实在马克龙总统年初访问的时候，就航空、食品加工以及核能领域所作出的决定。

同时，他还有新任务在肩，要启动法中21世纪战略伙伴关系合作，尤其是在创新以及环境领域的合作。

对贸易问题的重视是相互的。

政知道（微信ID：upolitics）上午去参加了外交部关于总理出访的吹风会。在主席台介绍情况的，除了外交部副部长王超，还有一个月前才刚刚上任的商务部部长助理任鸿斌。

△摄影 | 赵萌

总理出访，部委负责人来吹风。在政知君有限的经验中，这很少见。重点是，来的还是商务部。

任鸿斌介绍，李克强在德国访问期间，双方经贸主管部门将举行会晤，促成一批具有示范意义的政府间及企业合作项目，主要涉及自动驾驶，新能源汽车、工业互联网、智能制造、电子商务、节能环保等面向未来的合作领域。

为什么重视贸易？

欧盟是中国最大的贸易伙伴，中国是欧盟的第二大贸易伙伴，仅次于美国。

纵然经贸往来一直是中欧关系的重点，各位看官是不是也觉得，今年双方的“贸易问题”被特别频繁地提到？

一方面，这与中欧共同面对的外部环境有关。

中美之间那点事儿，应该不用政知道（微信ID：upolitics）再赘述了。

咱们来看剑拨弩张的美欧。

今年3月，美国总统特朗普以钢铝进口可能“危害美国国家安全”为由，宣布对全球进口钢铁和铝产品分别征收25%和10%的关税。欧盟是对美钢铁产品第一大出口方和铝产品第五大出口方。

6月，欧盟宣布对约32亿的美元美国产品，征收25%的报复性关税。清单中包括有李维斯牛仔裤、波旁威士忌、哈雷摩托车、橙汁以及各类钢铁产品。

随后，美国总统特朗普在自己的推特发文称，要对所有从欧盟出口到美国的汽车征收20%的关税。

另一方面，这与中欧之间的经贸关系有关。

我们来看一组数据：

2018年1-3月，德国与中国双边货物进出口额504.3亿美元，增长21.4%。德国与中国的贸易顺差为46.0亿美元，增长76.1%。

2018年1-3月，奥地利与中国双边货物进出口额28.3亿美元，增长27.1%。奥地利与中国的贸易逆差为4.7亿美元，增长0.6%。

2018年1-4月，中法双边货物进出口额为183.8亿美元，增长19.4%。法国与中国的贸易逆差45.0亿美元，增长23.9%。

2018年1-4月，英国与中国的双边货物贸易额为247.1亿美元，增加8.0%。英国与中国的贸易逆差为83.8亿美元，增长2.5%。

也就是说，在上半年来访的欧洲主要国家中，除了德国，都与中国存在着不小的贸易逆差。

欧盟整体数据更能说明问题。

据欧盟统计局统计，中国是欧盟27国最大的逆差来源国。今年1-3月，欧盟27国与中国货物进出口额为1737.2亿美元，增长17.9%。欧盟27国与中国的贸易逆差572.4亿美元，增长了21.9%。

有待开垦的贸易处女地

有意思的是，虽然欧盟与中国整体贸易额处于逆差，但在农产品贸易领域却是顺差，而且顺差额高达65亿欧元。

对于欧盟国家来说，在这片原本就占据优势的领域，他们还有一片贸易处女地有待开发。

牛肉。

△图文无关，政知君只是饿了

中国是全球第二大牛肉进口国。根据中国海关的数据，2017年中国进口了近70万吨牛肉，价值约33亿美元，同比增长20%。

但中国市场上90%的进口牛肉来自于巴西、乌拉圭、澳大利亚和新西兰。因为在2000年前后，受到“疯牛病”的影响，美国和欧盟的牛肉都被中国拒之门外。

2017年6月20日，作为 “中美经济合作百日计划”成果之一，国家质检总局宣布，允许美国牛肉进入中国。

今年来访的欧洲领导人们，也在提及牛肉问题。比如，马克龙访华期间，中法双方发布的《联合声明》就提到：

“中法双方均高度重视法国牛肉输华的检验检疫问题，将作为未来6个月优先合作的重点，为实现贸易和保障安全作出努力。”

然后，禁令放开的范围开始在欧洲扩展。

4月16日，中国市场正式对爱尔兰牛肉开放，爱尔兰成为欧洲第一个获得向中国出口牛肉的国家。

6月25日，法国牛肉入华禁令正式终结。

6月27日，英国牛肉进口禁令解除。

对话

关于英国牛肉禁令的解除，政知道（微信ID：upolitics）要单独说说。

6月27日，国务院副总理、中英经济财金对话中方牵头人胡春华在中南海会见了英国财政大臣、对话英方牵头人哈蒙德一行。双方就加强双边经济财金领域合作等问题交换了意见。

也就是在这场对话中，哈蒙德与胡春华达成共识，中国将取消对英国牛肉的进口禁令。

这件事让哈蒙德开心地发了一个推特。

解释一下，中英经济财金对话是中英之间三大高级别对话与合作机制之一，最初是在2008年1月，时任国务院总理温家宝与时任英国首相布朗宣布建立。

目前，中英双方已经举行了9次对话，前4次对话的中方负责人是时任副总理王岐山，后5次对话的中方负责人是时任副总理马凯。

事关加强中英经济贸易合作，每次对话都能有不少成果，至今双方共磋商达成近500项互利共赢的政策成果。

根据中方行业协会测算，预计中国每年在牛肉方面有800万吨的供应缺口。这次的牛肉禁令解除，据英国媒体估计，未来5年中英牛肉贸易将能达到2.5亿英镑，约合人民币21.6亿。

嗯，的确很值得开心。

当然，不止是英国，“800万吨的缺口”也能让其他欧洲国家都期待地搓手手。

他们都会有机会吗？

套用一下商务部新闻发言人高峰的话：

“我们相信，在个别国家出现内顾倾向、贸易保护主义抬头的形势之下，中欧经贸合作将为全球经济持续复苏和稳定发展带来一股‘暖流’。”

责任编辑：余鹏飞