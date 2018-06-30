日媒:中国在东海中日“中间线”附近设置钻井平台

原标题：日媒：中国半潜型深海钻井平台亮相东海 最大工作水深600米
参考消息网6月30日报道 日媒称，据政府相关人士称，中国在东海的所谓中日“中间线”附近设置了移动式钻井平台开发油气田。这种装置与过去中国使用的浅海型不同，是可以在深海开采的半潜型。日本政府首次确认到这种情况，认为中国可能搭建新的海洋平台，对相关动向加强了警惕。
据日本《产经新闻》6月29日报道，据多位政府相关人士介绍，中方于6月下旬在所谓“中间线”中方一侧设置了“勘探四号”钻井平台。现阶段应该还没有试采。外务省向中方抗议称，“不允许单方面开发”。
报道称，“勘探四号”属于半潜型，可以在漂浮的状态下拖航，在目的地向罐内注水，使整个建筑体有一半沉入水中。日本政府此前在周边确认的中方钻井平台都属于自升式平台，脚部固定在海底，构造体上升至海面以上。
报道还称，半潜型钻井平台可以在深海钻井，与自升式平台相比晃动小，稳定性强。“勘探四号”最大工作水深达到600米，大大高于5月在附近发现的“勘探七号”自升式平台（最大工作水深约120米）。
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