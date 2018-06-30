报告:八成毕业生期望房租低于2000元/月

原标题：95后的租房时代：最重要的，其实不是房租

中新经纬客户端6月30日电（赵佳然） 又到一年毕业季，应届生们纷纷走出校门，踏上求职的征途。而找到合适的住所，则是这群95后们在职场之外的头等挑战。

近日，58英才招聘研究院与58安居客房产研究院联合发布了《2018高校毕业生就业安居报告》，揭示了2018年毕业生求职现状和行业趋势。

现在的职场“小白”们，对于租房最大的要求是什么？是地段重要还是房租重要？房租占工资的多大比例合适？今天中新经纬客户端（微信公众号：jwview）采访了几个职场新人，问问他们对租房怎么看。

八成毕业生期望房租在2000元以下

房租多少钱之内你能接受？调研数据显示，79.53%的毕业生期望租金低于2000元/月，其中1400-1600元/月的占比最高（16.46%），其次为1600-1800元/月（15.69%）。

来源：58英才招聘研究院、58安居客房产研究院

从数据来看，大部分毕业生的独立性较强，其中95.2%的租金来源为个人工资，而需要父母支持部分租金的毕业生占比9.01%，而这部分人当中，父母提供的租金支持为一半左右。

来源：58英才招聘研究院、58安居客房产研究院

“一般如果毕业前就已找到工作，那么在四月份左右就会开始上班，毕业后已经能攒下一些钱了。”来自内蒙古，在北京读本科并留下工作的刘昭对中新经纬客户端（微信公众号：jwview）纬说，“有了存款之后，当然就得自己担负房租了。”

但对于学校与工作单位不在同一城市的毕业生来说，突如其来的房租负担就成了个难题。“我大学在重庆，去年四月来到北京工作，只能先跟同学借钱交房租，过两个月再还上。”24岁的郭颖认为，工作后就不应该向父母伸手要钱，有责任自力更生。

顾梦去年从大学毕业，已经搬过3次家的她，表示自己对于房租的要求是不超过收入的50%。“扣除一半收入后，我还是可以负担自己的日常消费，偶尔遇上618这样的活动会‘月光’，不过总体来说还是游刃有余的。反正我也没有买房的打算，不用攒首付钱。”

除了房租，他们还关心啥？

对于刚走出校门的毕业生而言，选择住所更关注什么？

调研统计结果显示，毕业生租房时考虑的首要因素是地理位置。除租金外，他们其次关注的是室内和周边的设施。可以看出，他们在选择租房时更在意地理位置与租金的平衡性。

来源：58英才招聘研究院、58安居客房产研究院

毕业生倾向于选择交通便利、距离公司近的房源，这一点在顾梦身上得到了充分体现。“我今年1月份来到北京，换过一次工作，我的住处总是跟着工作地点而变动的。北京的早高峰太恐怖，所以我宁可房租稍微高一点，也要保证住在公司附近。现在我通勤时间只需要骑车5分钟，每天8点多起床就够了。”她告诉中新经纬客户端（微信公众号：jwview），她能接受的最长通勤时间是30分钟。

顾梦的例子证实了，通勤时间和幸福感是呈负相关的。对于毕业生来说，过长的通勤时间大大增加了他们的时间成本。58安居客房产研究院调研结果显示，毕业生可接受的单程通勤距离为15km以内，最佳通勤时间为30-45分钟。

来源：58英才招聘研究院、58安居客房产研究院

“我上一份工作和住处几乎是横跨了整个北京城区，每天单程通勤时间至少一个半小时，在劲松站等地铁时经常3、4趟车都挤不上去。刚入职时加班比较多，回家都快11点了，累得根本做不了任何其他事。现在我上下班只需不到1小时，虽然也不是很近，但至少下班后还有时间看看书，或者运动一会儿。”在某外企做销售的林帆告诉中新经纬客户端（微信公众号：jwview），如今的年轻人普遍对于生活品质的要求更高，希望自己的私人时间有所保障。

来源：自如、好奇心日报

如果时间是“软件”的话，那么配套设施就是“硬件”了。近日自如发布的《城市青年“租时代”居住生活报告》中提到，多数年轻租房者不会因为房子是租来的而降低生活品质。数据显示，61%的受访者会精心添置家居用品，来提升居住的舒适感和幸福感。

“我假期的社交活动不算多，经常一整天都待在房间里学习、休闲，所以虽然是租来的房子，但还是会有满满的归属感。”顾梦对中新经纬客户端（微信公众号：jwview）说。在自如的报告中同样也能看出，60%的租户认为，“房子是租来的，但生活不是”。

顾梦公寓的一角 受访者供图

最受欢迎的室友是啥样的？

根据《2018高校毕业生就业安居报告》，超过一半的人在毕业后选择与室友合租。同事作为合租对象的占比最高（50.28%），其次为同学（38.55%）。

除了对房子本身的考量外，年轻租房者对室友也有不小的期待。“对我来说，除了对租金和地段外，对室友的要求甚至超过对房子品质上的要求。”刘昭对中新经纬客户端（微信公众号：jwview）表示，他认为室友最重要的就是生活作息相似，其次是卫生习惯。“我不能接受养宠物的室友，尤其是大型犬。但是如果房东不管的话，租户其实也没有选择权，只能看运气了。”

来源：自如、好奇心日报

结合自如与58安居客房产研究院的调查报告，年轻人大多倾向于选择生活习惯良好、社会关系简单、干净卫生的室友。虽然以现在的合租模式，陌生室友之间并不需要密切交流，但人们还是希望能拥有志同道合的合租者。

“我觉得室友的类型和租房的渠道也有关。据我所知，互联网租房平台的大部分用户都是像我这样的年轻白领，所以更能互相理解，生活习惯也差不多。从住寝室到租房，我最大的感受就是，合适的室友是生活品质的最大保证。”郭颖对中新经纬客户端（微信公众号：jwview）说。

本文受访者均用化名 部分内容来源：58安居客房产研究院

责任编辑：张义凌