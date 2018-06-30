军人优待：执行任务时若买不到火车票可无票进站

原标题：军人执行任务时若买不到火车票可无票进站

随着暑期到来，铁路又将迎来新一波的出行高峰，很多开往热点城市的火车票一票难求的现象比较突出。军人肩负着特殊使命，国家对军人乘坐公共交通工具给予了许多优待。在此，我们请郑州联勤保障中心驻西安铁路局军代处的同志，给战友们介绍一下军人乘火车出行有哪些优待政策。

★ 铁路系统实施“军人依法优先”的对象和范围有哪些？

目前，铁路系统已全面施行“军人依法优先”政策。优先对象为中国人民解放军和武警部队现役军人、文职人员、军队离退休干部、革命伤残军人，凭军官证、文职干部证、警官证、士官证、义务兵证、文职人员证、学员证、军队离退休干部证、革命伤残军人证证明身份可享受优先政策，没有军人证件的凭单位证明也可享受优待措施。军人及其随行家属在购票、安检、实名验证、候车、进出站等环节依法享受优先优待，随行家属数量原则上不多于2名，不需要出具与军人本人关系证明。

★ 军人出行如何购买火车票？

军人既可以提前通过12306网站、12306手机APP、电话、自动售票机、代售点等途径购票，也可以到火车站优先售票窗口购买，军人证件暂时不能在网上购票。目前，在地级以上城市的主要铁路客运站都设有“军人专用购票窗口”或“军人优先购票窗口”，为军人购票提供优待。

★ 军校学员如何享受火车票的学生优惠价格？

铁路部门规定，军校学员可凭有效的学员证和“学生火车票优惠卡”，购买符合乘车区间的学生票，可享受普通硬座半价、动车二等座75折的优惠，购买高铁或卧铺等坐席的车票，享受铁路部门规定的其他优惠。每名学员每年只能购买4次学生票，当年未使用的次数不能留至次年使用，新学员凭录取通知书也可购买一次学生票。

★ 在车站候车时，军人如何享受优先政策？

军人购票成功后，在安检、实名验证、候车、进站等过程中，均依法享受优先。目前，各直辖市、省会城市等地主要铁路客运站设有军人候车室（区），军人进站后，可向车站工作人员出示证件，直接到军人候车区候车，避免车站人多而“无立足之地”的拥挤。军人还享受优先检票和进站，确保军人及其随行家属出行顺畅。

★ 军人执行任务时，万一买不到票怎么办？

军人执行任务、临时外出等，时限要求严格，买不到票的现象时有发生，如果遇有紧急情况买不到车票，可以找铁路军代表寻求帮助，在核实情况后，军代表会协调车站，为过往军人提供无票进站、上车补票等服务保障，解决燃眉之急，确保军人能够按需出行、准时到达。

责任编辑：张义凌