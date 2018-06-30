女子喷防晒逼停高铁3分钟 铁警：已批评不会处罚

原标题：女乘客涂防晒逼停郑州至安阳高铁，铁警：对其批评教育不处罚

6月26日，一位女乘客在郑州东站开至安阳东站的G6602次高铁卫生间涂防晒时，因防晒喷雾产生“烟雾颗粒”触发烟雾报警系统，导致列车急停3分钟的消息引发社会关注。6月29日，大河报·大河客户端记者对该事件进行了详细报道。

6月29日，记者联系上了G6602列车警长蔡志刚，蔡志刚再次向记者还原了当时的场景。“这位女乘客患有日光性皮炎，她从卫生间出来后得知因为涂抹喷防晒造成列车急停时，很震惊。”蔡志刚说，她当时一直说“对不起”，称确实不知道自己的行为会造成严重后果。

29日，大河报·大河客户端记者通过电话、短信多次联系申女士，但是均未得到回应。在网络流传的一段视频中，申女士回应，因患有日光性皮炎，她冬天也要涂抹防晒。由于防晒需要涂上20分钟后才起作用，所以选择在高铁上提前喷防晒。

申女士称，当天所携带的防晒水大约还剩10毫升左右，但因卫生间比较密闭，涂抹后造成浓度升高，触发了报警系统，导致停车。“我当时是完全不知道的，所以我也觉得很震惊，也给我上了一堂课。”

乘警的说法与申女士一致。蔡志刚回忆，这位女乘客个子比较高，当天穿了一条长裙。“当时乘客解释称，不好意思在高铁车厢中向全身涂抹防晒，所以才到卫生间涂抹。”蔡志刚说，考虑到乘客是换有日光性皮炎涂抹防晒导致列车停车，并且认错态度特别好，一直在道歉，因此铁路公安对女乘客批评教育，并没有进行其他处罚。

记者联系省人民医院皮肤科主任医师李振鲁，李振鲁告诉记者，日光性皮炎主要是对紫外线过敏，一般在曝晒后数小时内于暴露部位出现皮肤红肿，可能引起水疱或大疱，是一种由光线引起的、发生于暴露部位的过敏反应性皮肤病。

“日光性皮炎患者确实需要一年四季涂抹防晒产品”。李振鲁说，治疗日光性皮炎所需的防晒产品没有专门的医用防晒产品，“患者化妆品中的防晒产品就可以达到效果。” （侯梦菲）

来源：大河客户端

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